  • BIST 108.497
  • Altın 148,190
  • Dolar 3,4172
  • Euro 4,1153
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAdliye önünde sıcak saatler, silahlar çekildi

'Emek'ler boşa gitti! Ünlü medya patronu eşinden boşanıyor!

»
'Emek'ler boşa gitti! Ünlü medya patronu eşinden boşanıyor!
Emek Külür'ün, adı bir dönem Hülya Avşar ile anılan Sadettin Saran ile mutluluk hayali sadece 5 yıl sürdü.

Cemiyet hayatının ünlü ismi diş hekimi Emek Külür, Sadettin Saran ile 2012 yılında evlenmişti. 

EŞİNİ UÇAK KAZASINDA KAYBETTİ

Eşi Behzat Külür'ü 2003'te düşen ve 75 kişinin öldüğü uçak kazasında kaybeden Emek Hanım, uzun yalnızlık döneminden sonra gönlünü Sadettin Saran'a açmıştı.

Emek Külür'ün, adı bir dönem Hülya Avşar ile anılan Sadettin Saran ile mutluluk hayali sadece 5 yıl sürdü. 

İkilinin boşanma davası Çağlayan İstanbul Adliyesi'ndeki aile mahkemesinde açıldı.

Son 1 yıldır evliliklerinde sıkıntılar yaşayan çift, geçen ay birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten de çıkardı.

Sadettin Saran ayrılık kararının ardından Avusturya-Wört Gölü'nün kenarındaki Viva Mayr Kliniği'ne gidip detoks kampına katıldı.

Emek Saran da çok yakın arkadaşlarına hayal kırıklığı yaşadığını söyleyip kimseye bir şey anlatmadan Brezilya'ya gitti.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılın skandalı! Kendall Jenner aynı anda iki erkekle...06 Eylül 2017 Çarşamba 18:23
  • Cem Yılmaz'ın motoryat keyfi!06 Eylül 2017 Çarşamba 17:25
  • Çırılçıplak Ağaca Tırmandı06 Eylül 2017 Çarşamba 17:11
  • Alişan 150 bin TL'lik tek taşı geri mi istedi? Açıklama geldi...06 Eylül 2017 Çarşamba 16:56
  • Nur Yerlitaş'a Esra Erol'un eşinden sert tepki: Katana!06 Eylül 2017 Çarşamba 16:53
  • Beyaz TV'de ortalık fena karıştı! Joplar çekildi küfürler havada uçuştu!06 Eylül 2017 Çarşamba 16:44
  • İrem Sak'tan sevgili itirafı06 Eylül 2017 Çarşamba 15:14
  • Didem Soydan'ın yatak odası pozu!06 Eylül 2017 Çarşamba 14:55
  • Okan Bayülgen'in mekanı davalık oldu!06 Eylül 2017 Çarşamba 14:39
  • Bensu Soral ve Hakan Baş'ın tatili...05 Eylül 2017 Salı 18:01
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim