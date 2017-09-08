'Emek'ler boşa gitti! Ünlü medya patronu eşinden boşanıyor!

Emek Külür'ün, adı bir dönem Hülya Avşar ile anılan Sadettin Saran ile mutluluk hayali sadece 5 yıl sürdü.

Cemiyet hayatının ünlü ismi diş hekimi Emek Külür, Sadettin Saran ile 2012 yılında evlenmişti. EŞİNİ UÇAK KAZASINDA KAYBETTİ Eşi Behzat Külür'ü 2003'te düşen ve 75 kişinin öldüğü uçak kazasında kaybeden Emek Hanım, uzun yalnızlık döneminden sonra gönlünü Sadettin Saran'a açmıştı. Emek Külür'ün, adı bir dönem Hülya Avşar ile anılan Sadettin Saran ile mutluluk hayali sadece 5 yıl sürdü. İkilinin boşanma davası Çağlayan İstanbul Adliyesi'ndeki aile mahkemesinde açıldı. Son 1 yıldır evliliklerinde sıkıntılar yaşayan çift, geçen ay birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten de çıkardı. Sadettin Saran ayrılık kararının ardından Avusturya-Wört Gölü'nün kenarındaki Viva Mayr Kliniği'ne gidip detoks kampına katıldı. Emek Saran da çok yakın arkadaşlarına hayal kırıklığı yaşadığını söyleyip kimseye bir şey anlatmadan Brezilya'ya gitti.