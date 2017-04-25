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Elton John'a "ölümcül bakteri" teşhisi

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Elton John'a "ölümcül bakteri" teşhisi
İngiliz şarkıcı Güney Amerika turnesini yarıda bırakarak tedavi için ülkesine döndü

İngiliz şarkıcı Elton John'un Güney Amerika turnesinde  "ölümcül etkiye sahip bir bakteri" kaptığı ve turneyi yarıda keserek ülkesine  döndüğü bildirildi. 

John'un menajeri, Güney Amerika turnesinin sonunda kaptığı bakteri  nedeniyle iki gün yoğun bakımda tutulan John'un, tedavi için İngiltere'ye dönmek  zorunda kaldığını söyledi.

İngiliz şarkıcının gelecek 2 hafta boyunca ABD'de vermesi planlanan 9  konserinin iptal edildiği de belirtildi.

Elton John'un kaptığı bakterinin niteliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi  verilmezken, 70 yaşındaki şarkıcının 3 Haziran'dan sonra sahnelere döneceği ifade  edildi.

 "Sir" unvanına sahip İngiliz şarkıcı, dünya çapında 200 milyonu bulan  albüm satışıyla popüler müzik tarihinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor. (AA)

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