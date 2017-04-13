  • BIST 91.086
  • Altın 150,794
  • Dolar 3,6464
  • Euro 3,8819
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADolar 3.72 seviyesinde...

Elsa Hosk'tan sosyal medyayı sallayan poz!

»
Elsa Hosk'tan sosyal medyayı sallayan poz!
Victoria's Secret'ın seksi melekleri arasında yer alan Elsa Hosk, Instagram'ı yıktı geçti.

28 yaşındaki İsveçli model Elsa Hosk, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı adeta salladı. Elsa Hosk banyosunda çekildiği üstsüz fotoğrafını Instagram hesabında paylaşınca olay oldu.Seksi modelin bu pozu binlerce yorum ve beğeni aldı.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İbrahim Erkal'ın sağlık durumu nasıl?13 Nisan 2017 Perşembe 10:36
  • Terörden dizi sektörü de etkilendi!13 Nisan 2017 Perşembe 10:20
  • Hadise sorusu Aslışah Alkoçlar'ı sinirlendirdi12 Nisan 2017 Çarşamba 15:21
  • Viktoria Odintsova'nın en seksi pozları12 Nisan 2017 Çarşamba 14:41
  • İçerde'nin korku dolu çekimi12 Nisan 2017 Çarşamba 14:30
  • Bu pozlar yürek ister!12 Nisan 2017 Çarşamba 14:24
  • Tülin Şahin ülke ülke geziyor!12 Nisan 2017 Çarşamba 14:10
  • Seren Serengil yaş farkını umursamıyor12 Nisan 2017 Çarşamba 13:58
  • Anthony Kiedis'in romantik kaçamağı!12 Nisan 2017 Çarşamba 13:53
  • Ebru Şallı ve Harun Tan Dubai’de!12 Nisan 2017 Çarşamba 13:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim