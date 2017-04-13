Elsa Hosk'tan sosyal medyayı sallayan poz!

28 yaşındaki İsveçli model Elsa Hosk, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı adeta salladı. Elsa Hosk banyosunda çekildiği üstsüz fotoğrafını Instagram hesabında paylaşınca olay oldu.Seksi modelin bu pozu binlerce yorum ve beğeni aldı.
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Etiketler: Elsa Hosk
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