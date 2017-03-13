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Elsa Hosk'tan sosyal medyayı sallayan poz!

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Elsa Hosk'tan sosyal medyayı sallayan poz!
Victoria's Secret'ın seksi melekleri arasında yer alan Elsa Hosk, Instagram'ı yıktı geçti.

28 yaşındaki İsveçli model Elsa Hosk, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı adeta salladı. Elsa Hosk banyosunda çekildiği üstsüz fotoğrafını Instagram hesabında paylaşınca olay oldu.3Seksi modelin bu pozu binlerce yorum ve beğeni aldı.

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