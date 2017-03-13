28 yaşındaki İsveçli model Elsa Hosk, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı adeta salladı. Elsa Hosk banyosunda çekildiği üstsüz fotoğrafını Instagram hesabında paylaşınca olay oldu.3Seksi modelin bu pozu binlerce yorum ve beğeni aldı.
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Elsa Hosk'tan sosyal medyayı sallayan poz!
Etiketler: Elsa Hosk
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- 18:19 - Seda Sayan'ın ani ayrılığında bomba iddia!
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