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Elon Musk, roketlerle yolculuk planlıyor

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Elon Musk, roketlerle yolculuk planlıyor
Uçak yolculuğunun daha hızlısı ve güvenlisi olursa ne yapardınız? Elon Musk, konuya roketlerle ülkeler arası yolculuk planlıyor. Dünyanın en uzun mesafeleri bile 1 saatin altına inecek…

SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde bir konferans verdi ve önümüzdeki yıllarda Ay ve Mars’a gerçekleştirilmesi hedeflenen uzay seyahatlerinden (Uzay turizmi) bahsetti. Bildiğiniz gibi SpaceX’in son dönemde Falcon 9 roketler üzerine birçok çalışması bulunuyor ve bu roketler, uzaydaki seyahatlerini tamamladıktan sonra sağlam bir şekilde dünyaya dönebiliyor. Böylelikle roketler tekrar tekrar kullanılabileceği için maliyetler de önemli ölçüde düşüyor.

Musk’ın konuşmasında bahsettiği ilginç ve bir o kadar da dikkat çekici konu ise, SpaceX roketlerinin yalnızca uzay seyahatleri için değil, aynı zamanda şehirler ve ülkeler arası yolculuklarda da kullanılabilir olacağını dile getirmesi. Örneğin, 18 bin mil hızla yol alan roket, New York’tan Şanghay’a sadece 39 dakikada ulaşabilir. Aynı roket, Hong Kong’tan Singapur’a 22 dakikada, Londra’dan Dubai’ye 29 dakikada gidebilir. Bu süreler, uçakların hızlarıyla kıyaslandığında gerçekten çok kısa süreler.

Asıl merak edilen ise, bu söylenenlerin ne zaman hayata geçirilebileceği, iniş ve kalkışların nasıl olacağı ve tabii ki güvenlik konusu. Musk, şu an teori boyutunda olan bu bilgileri pratiğe dökmek için önümüzdeki günlerde fazla mesai yapacak gibi görünüyor.

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