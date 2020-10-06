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Ellerime kelepçe takıldı!..

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Ellerime kelepçe takıldı!..
Gazeteci olduğumu öğrendiklerinde kelepçeler açıldı…Geçtiğimiz hafta başıma öyle bir şey geldi ki inanın haber tarafı olmasaydı sizinle paylaşmazdım.

Geçtiğimiz hafta başıma öyle bir şey geldi ki inanın haber tarafı olmasaydı sizinle paylaşmazdım.Elazığ’dan bir polis memurundan bir telefon ile hakkımda arama emri olduğunu öğrendim.“Yaşar Çakmak sizin Elazığ da mahkemeniz vardı niye gelmediniz?” diye sordu.Bende “haberim yok” dedim.Bana bir dosya numarası verdi, “Her hangi bir adliyeye gidiniz ifade vereniz” dediler.Bende Avukatım İmam Bozan’ı aradım. Tatilde olduğu için bana “bürodan Hasan bey ile beraber gidin ifade verin” dedi.

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