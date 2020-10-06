Yaşar Çakmak / Güncel

Ellerime kelepçe takıldı!..

Gazeteci olduğumu öğrendiklerinde kelepçeler açıldı…

Geçtiğimiz hafta başıma öyle bir şey geldi ki inanın haber tarafı olmasaydı sizinle paylaşmazdım.

Elazığ’dan bir polis memurundan bir telefon ile hakkımda arama emri olduğunu öğrendim.

“Yaşar Çakmak sizin Elazığ da mahkemeniz vardı niye gelmediniz?” diye sordu.

Bende “haberim yok” dedim.

Bana bir dosya numarası verdi, “Her hangi bir adliyeye gidiniz ifade vereniz” dediler.

Bende Avukatım İmam Bozan’ı aradım. Tatilde olduğu için bana “bürodan Hasan bey ile beraber gidin ifade verin” dedi.

Küçükçekmece Adliyesi’ne gittim. Dilekçe verdim İstanbul’da ifade verebiliciğimi anlattım.

Elazığ’daki polis memuru “sizin yakalanma emriniz var” demişti.

Şaşırdım dilekçeden sonra polis “gidip yakalanma var mı diye bakalım” dedi. “Evet var” dediler.

Polis beni alıp önce Hastaneye oradan da Adliye de nezarethaneye attılar.

Hiç mesafe yok, maske yok, küçük bir yerde beş kişi duruyor. Polislere “korona (Covid 19) var bu nasıl bir şey” dedim.

Onlar da bana “burada korana geçmez hemşerim” dediler.

Öyle pişkin pişkin, “burada korana geçmez hemşerim”…

Vatandaş öyle bir muameleye maruz kalıyor ki inanamazsınız. Sayın İçişleri Bakanı’nın buraları denetlemesi lazım.

Tükürenler, maskesiz gezenler, bir küçük odada beş kişi, sosyal mesafe hak getire. “Böyle olmaz” dedim.

Bana tehditkar bir şekilde bakarak kelepçe takarak “sen nezaret kapısında kelepçeyle bekle” dediler.

Karşılıklı (telefonda) tartıştığım biri beni şikayet etmiş. DAVA BU!…

Sonuçta adam öldürmedim terörist değilim, kendi rızasıyla ifade vermeye gelen biriyim.

Bu nasıl olur? Elazığ savcılığı hakkımda yakalama çıkartıyor.

Uzun lafın kısası, “ben gazeteciyim bunları yazacağım” derken kelepçeler açılıverdi.

Tele Konferans ile Elazığ’daki savcıya ifade verdim. Beni bıraktılar.

Savcı dostlarıma olayı anlattığımda saşırdılar. Böyle bir şey olmaz dediler. Ama oldu yaşadım ben bunları.

Sayın İçişleri Bakanım sizler karakolları ve adliyedeki nezarethaneleri denetlemeye davet ediyorum.

“Burada Korana (Covid 19) geçmez” diyen memurlarınızı denetlemenizi ve bilinçlendirmenizi arz ediyorum. Saygılarımla.

Aşkın yası yoktur

Süper Star Ajda Pekkan ile Hakan Altuğ aşk haberleri gündemde.

Peki aşkın yaşı var mı? Tabi ki yoktur.

“İmkansız aşk” diyerek önce tepki verenler simdi magazin masasında övgüler yağdırıyorlar.

Bazılarıda “yok canım reklam bu” demekle yetinenlerde var.

Durun yıllardır böyle. Ajda hiç bir aşkını kabullenmedi. Sonradan ortaya çıktı hep.

Önceleri tabi ki hayır diyecekler. Yok efendim birlikte düet çalışması yaptık, yok efendim konserlere hazırlık diyecekler.

Tabiki Süper Star’a yakışır bir aşık olmak?

Hakan Altun yıllardır bir çok kişi ile aşk haberleri çıktı. Ebru Gündeş ile bir dönem onunda aşk dedikoduları çıkmıştı.

Seren Serengil söylediklerine inanırım ama tam bir gazeteci olmuş. Önceleri bana söylemedi. Ama tabi ki kendi programında açıkladı.

Çok normal bence. Ama Seren söylüyorsa doğrudur

Yapımcı sevgilisi kullandı Şöhret oldu bıraktı

“Bir zamanlar Çukurova” dizisinde Züleyha karakterini oynayan Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık arasında aşk dedikoduları alıp yürüdü.

İzmir’den İstanbul’a geldiği günleri çok iyi biliyorum.

Sevgili Şenay Akay Tarabya’da açtığı menajerlik mankenlik ajansı vardı.

Şenay Akay bu kızın resimlerini çektirip bana röportaj yaptırmıştı.

Haftasonu dergisi’nde haber yapmıştım. Daha sonra Yapımcı Şükrü Avşar kızı alıp dizide oynatmıştı.

Karagül dizinde Özlem Karakterini oynamıştı. Bu kızımız için bana bir çok dedikodu haberleri gelmeye başladı.

Hatırlı dostları araya koyup haberleri sildirmeyi palanladı. Ama tabiki olmadı.

Bu kızımın kendisinde yaşça büyük olan yapımcı ile aşk yaşadığını duymuştum.

Tabi ki bu dedikodu kulaktan kulağa yayılama başladı. Hatta bu kızımız Bodrum’da, Çeşme'de yapımcı sevgilisinin ayarladığı bir otelde tatil yaparak magazin basınına pozlar vermekten hiç çekinmedi.

Atv’de yayınlanan “Bir zamanlar Çukurova” dizinde gösterdiği başarılı performans, hayranlarını hatırı sayılır bir şekilde çoğalttı.

Duydum ki yapımcıdan ayrılmış. Ama şimdi Kerem Alışık ile büyük bir aşk yaşıyormuş.

Tabi ki bunlar büyük iddalar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kızımız şimdi bana çok kızacaktır. Ama bende dedikoduların yalancısıyım.

Baksana Acarkent’te ev bile tuttukları konuşuluyor.

Gönül bu her yere konar…