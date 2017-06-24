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Elle tacize 2 yıl 1 ay

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Elle tacize 2 yıl 1 ay
Zincirlikuyu metrobüs durağında 23 Mayıs’ta Avukat T.Y’yi elle taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Özel Güvenlik Görevlisi Hayati Balaman iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, 7 yıla kadar hapsi istenen Hayati Balaman savunmasını yaptı: “O sabah gece vardiyasından dönüyordum. 9.30 sularıydı, kalabalıkta bayan önümde yürüyordu. Bir anda nasıl olduğunu anlamadım çarpma şeklinde bayana temas ettim. Elimle temas edip etmediğimi tam olarak bilemiyorum. O anda nasıl öyle bir şey yaptığımı da anlayamıyorum, pişmanım özür dilerim.”

Tutuklu sanık Hayati Balaman’nın avukatı Metin Altıngüzel, “Müvekkilim gece çalışmasının vermiş olduğu yorgunlukla yapmış olduğu istem dışı bir harekettir. Taciz kastı ile hareket etmiş olsaydı imkanı varken kaçardı. Güvenlik kayıtlarından da bir tespit yapılamamıştır. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan sanığın bunu bilinçli olarak yapması da söz konusu değildir” dedi.

ŞAHİDİN Mİ VAR NE YAPABİLİRSİN

Müşteki T.Y. ise “Sanık ilk önce karşımdan geldi, sonrasında sol eli ile kalçamı avuçladı. ‘Ne yapıyorsun’ dediğimde bana gülerek, “Şahidin mi var, ne yapabileceksin?” gibi sözler söyledi. Cezalandırılmasını istiyorum. Ayrıca kamera görüntüleri vardır. Tespit edilmesini talep ediyorum” dedi.

43. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Özgür Çakmakkaya, sanığın ‘Sarkıntılık’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığa sabıkası olmaması nedeniyle cezayı iki yıl bir aya indirdi ve tahliyesine karar verdi.

Mahkeme çıkışında Hürriyet’e konuşan T.T., “İşte böyle tahliye edilip dışarıda başkalarını taciz etmeye devam etsinler. Beklemediğim bir karardı. Temyize gideceğim” dedi.

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