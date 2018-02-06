Eliz'den Tavsiyeler!

Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, Hawaiililerin yüzyıllardır adeta hayatlarını düzenlediği 'Huna' felsefesi hakkında paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Eliz Sakuçoğlu, bu defa takipçilerini Hawaii kültüründen bir kavram olan Huna ile tanıştırdı. 7 maddede tanımlanabilecek Huna felsefesi hakkında bilgi veren 34 yaşındaki stil danışmanı, Instagram paylaşımına şu notu düştü: "Hawaililer hayatlarını yüzyıllardır aslında hepimizin bildiği 7 ana kuraldan oluşan ‘Huna’ adını verdikleri bir nevi yaşam rehberine göre yaşıyorlarmış. 'Huna' kelimesinin sözlük anlamı ‘sır’ demekmiş. Ancak çoğu Hawaii kelimesi gibi sır dışında birçok başka anlama da sahipmiş. Mesela ‘gizli bilgelik’ veya ‘6. his’ gibi. Bu kelime yaşanmışlıklarımızın nedeni veya cevabı manasında da kullanılıyormuş. Hayatı ve yaşadığımız dünyayı en üst düzey bilgelikle yönetme sanatı anlamına da geliyormuş. Uzun uzun yazıp anlatmayı çok isterdim yine, her zamanki gibi ama yerim maalesef yetersiz kalır. Merak edenler internetten araştırabilir. Ancak özetle 7 ana kuralın isimleri ve içerikleri şu şekilde:

IKE – Siz neye inanmayı seçerseniz o sizin gerçeğiniz olur.

KALA – Hiçbir şeyde sınır tanımayın.

MAKIA – Dikkatinizi neye verirseniz oraya enerji akar.

MANAWA – Anda kalmanın önemi.

MANA – İçinizdeki enerjinin gücü.

PONO – Değişkenliğin ve çeşitliliğin farkında olmak.

Ve gelelim ALOHA’ya; birçoğunuzun kulağı bu kelimeye aşinadır. Aloha’nın birçok anlamı var. Ancak özetlersek bu kelime ‘koşulsuz sevgi’ anlamına gelir. Sevgi ve mutluluk demektir. En az başkalarını önemsediğin kadar kendini de önemsemen gerektiğini hatırlatır."