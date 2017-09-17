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Eliz Sakuçoğlu'ndan İtiraflar

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Eliz Sakuçoğlu'ndan İtiraflar
Eliz Sakuçoğlu, verdiği röportajda çok konuşulacak sözler söyledi. Sakuçoğlu, "Erkeğime çok iyi bir kadın olurum ama erkekler, benim yanımda yeterince erkek olamıyor." dedi.

Ünlü stil danışmanı ve oyuncu  Eliz Sakuçoğlu, çok konuşulan ilişkisi Beran Benan ile ayrılığının ardından röportaj verdi. Erkeğine yeten bir kadın olduğunu söyleyen Sakuçoğlu, bazen erkeklerin yanında yeterince erkek olamadığından şikayet etti.

"GEYŞA GİBİ BİR KADINIM"

Geyşa gibi olduğunu söyleyen  Eliz Sakuçoğlu, kadınlığını çok iyi bildiğini, erkeğine çok iyi bir kadın olacağını söyledi. Tutkulu bir kadın olduğunu da her fırsatta belirten Sakuçoğlu, erkeklerin yanında yeterince erkek olamamasını da söylemeden edemedi.

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