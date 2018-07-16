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Eliz Sakuçoğlu'ndan genç oyuncuya sıcak temas!

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Eliz Sakuçoğlu'ndan genç oyuncuya sıcak temas!
Kilyos, önceki gün sürpriz bir yakınlaşmaya sahne oldu. Eliz Sakuçoğlu ile kendisinden 7 yaş küçük Ekin Mert Daymaz, Suma Beach’teki bir partide sabaha dek eğlendi.

Ege tatiline ara verip İstanbul'a gelen Eliz Sakuçoğlu'ndan kafaları karıştıran görüntü… Murat Boz'la 8 yıllık aşkı 2014'te biten Sakuçoğlu, ardından gönlünü Beran Benan'a kaptırmıştı.

Benan'la 2 yıllık ilişkisi geçtiğimiz yıl biten stil danışmanı, çok geçmeden de Hakan Sabancı ile birlikte oldu.

Eylül 2017'den beri ise özel hayatında sessiz kalan 34 yaşındaki stil danışmanı, önceki gün Kilyos'taki Suma Beach'te düzenlenen bir partide oyuncu Ekin Mert Daymaz'la yakınlaştı.

27 yaşındaki Daymaz'la Sakuçoğlu'nun bu halleri "Eliz ile Ekin Mert'in tehlikeli yakınlaşması" olarak yorumlandı.

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