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Eliz Sakuçoğlu spora geri döndü

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Eliz Sakuçoğlu spora geri döndü
Şarkıcı Murat Boz'la yaşadığı ilişki sonrasında geniş bir kitle tarafından tanınan Eliz Sakuçoğlu sonrasında kendisini spora ve sağlıklı yaşama verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bu konuda uyarılarda ve bilgilendirmelerde bulunan Sakuçoğlu, dönem dönem de bikinili kareleriyle paylaşımlarda bulunuyor.

Kısa bir süre önce bileği sakatlandığı için spora ara veren ve spor salonundan kareler paylaşmayan Eliz Sakuçoğlu verdiği aranın ardından çalışmalarına yoğun bir şekilde başladı.

Bu çalışması sırasında çekilmiş bir görüntüsünü de takipçileriyle paylaşan Sakuçoğlu fotoğrafın üzerine şu notu düştü:

“Bileğimi sakatladığımdan beri spor yapamıyordum, bugün yine yeniden… Hiç kilo almıyor musun diye soranlara üç kilo aldım ama ne olacak ki aldığımız gibi de veririz yine Allah başka dert vermesin”

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