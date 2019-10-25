ELİSABETH MAS VALL: "NAFAKAYA İHTİYACIM VAR"

Tasarımcı Elisabeth Mas Vall’in ‘3 aylık koruma kararına uyulmadığı’ gerekçesiyle şikayet ettiği boşanma aşamasındaki eşi Caner Karaloğlu ile oyuncu Tuba Ünsal için 3’er gün zorlama hapis kararı çıktı.

TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programında Elisabeth Mas Vall’in sosyal medya hesabından yayınlandığı son paylaşımı ekrana getirildi.

Vall paylaşımında şakayla karışık derdinin para olduğunu söylerken; zorlama hapis kararıyla ilgili Tuba Ünsal ile görüştüğünü ve Ünsal'dan "Konuyla ilgili yasal olarak konuşamam. O yüzden yayına bağlanamadım. Avukatım gereken her şeyi söyledi. Konuyla ilgili hassasiyetinizi rica ediyorum" yanıtını geldiğini söyledi.

Ünsal'ın avukatı yayında üç günlük zorlama hapis kararı çıktığını; henüz kendilerine tebliğ edilmediğini, itiraz sürecinin sürdüğünü ve karara ilişkin itirazda bulunacaklarını söylemişti.