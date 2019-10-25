ELİSABETH MAS VALL: "NAFAKAYA İHTİYACIM VAR"

TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programında Elisabeth Mas Vall’in sosyal medya hesabından yayınlandığı son paylaşımı ekrana getirildi.
Vall paylaşımında şakayla karışık derdinin para olduğunu söylerken; zorlama hapis kararıyla ilgili Tuba Ünsal ile görüştüğünü ve Ünsal'dan "Konuyla ilgili yasal olarak konuşamam. O yüzden yayına bağlanamadım. Avukatım gereken her şeyi söyledi. Konuyla ilgili hassasiyetinizi rica ediyorum" yanıtını geldiğini söyledi.
Ünsal'ın avukatı yayında üç günlük zorlama hapis kararı çıktığını; henüz kendilerine tebliğ edilmediğini, itiraz sürecinin sürdüğünü ve karara ilişkin itirazda bulunacaklarını söylemişti.