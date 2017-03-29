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Elinizi çabuk tutun zam geliyor

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Elinizi çabuk tutun zam geliyor
Muayene ücretlerinin ardından ilaca da zam geliyor. Tüm ilaçlar 20 Şubat’tan itibaren yüzde 10.6 oranında zamlı satılacak. SGK reçeteli ilaçların zamdan etkilenmemesi için çalışma yürütüyor.

Kurlardaki artış, muayene ücretlerinden sonra ilaçları da vurdu. Hastane muayene ücretlerine yüzde 20 ile 60 oranında zam yapılmasının ardından ilaçlara da zam geldi.

Beş bakanlıktan temsilcilerin yer aldığı Fiyat Değerlendirme Komisyonu (FDK) ocak ayında yaptığı toplantıda ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kurunun değerinin 2.1166 TL’den 2.3421 Türk Lirası’na çıkarılmasına karar verdi.

BÜTÜN İLAÇLARI KAPSIYOR

Böylece muayene ücretlerinin ardından ilaç fiyatları da yüzde 10.65 oranında artırıldı. İlaçlarda yeni fiyatların 20 Şubat’tan itibaren uygulanmaya başlayacağı açıklandı. Bu artış piyasada bulunan tüm ilaçları kapsayacak. Türkiye’de kamunun sağlık harcamalarını kontrol altına alabilmek için ilaç fiyatlarının belirlenmesinde “kur sabitleme” sistemi uygulanıyor.

3 OCAK’TA TOPLANTI YAPILDI

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Fiyat Değerlendirme Komisyonu 3 Ocak tarihinde bir toplantı yaptı. Toplantıda ilaçların Türkiye’deki fiyatları masaya yatırıldı. Bu konudaki ilaç firmalarının talepleri de değerlendirildi. Öte yandan SGK, vatandaşların ilaç fiyatlarındaki artıştan etkilenmemesi ve mağdur olmaması için çalışma başlattığını duyurdu.

SGK’YA 300 MİLYON TL EK YÜK GETİRECEK

Fiyat artışları ile beraber, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından belirlenen geri ödeme fiyatları tekrar gözden geçiriliyor. SGK, vatandaşların fiyat artışlarından etkilenmemesi ve mağdur olmaması için çalışmaları sürdürüyor. Yapılacak çalışmanın ardından reçeteli alınan ilaçlarda vatandaşların zamdan etkilenmeyeceği, reçetesiz alınan ilaçlarda vatandaşların zamlı ödeme yapacağı öğrenildi. Daha önce bu yıl için 1 milyar TL’lik ilaç fiyat artışı öngören ve buna yönelik bütçe ayıran SGK, son aylarda Euro ve doların yükselmesiyle bu rakama 300 milyon TL daha ekledi. Alınan karar SGK için de ek bir yük getirmiş oldu.

KUR ARTIŞINA OCAK ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

Geçen sene firmalarla yapılan sözleşmelerde idarenin uygun gördüğünde kurda değişiklik yapabilmesini sağlayan madde kaldırıldı. Her yılın ocak ayında ilaçta kur değerlendirmesi yapılması şarta bağlandı.

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