'Elin oğlu neden fiyatı belirliyor ?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi tarafından Giresun’da düzenlenen ‘Fındık İçin Adalet’ mitingine katıldı.

3 GÜNDE 45 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER



CHP'nin organizasyonuyla Ordu'dan Giresun'a 'Fındık İçin Yürüyoruz' etkinliğinin son gününde partililer ile fındık üreticilerinden oluşan yaklaşık 3 bin kişi sabah saatlerinde Ayvasıl mevkiinde toplandı. ‘Emeğime saygı’, ‘Fındığımız dalda, emeğimiz rafta kalmasın’ ve ‘Fındıkta sömürüye son’ pankartları açan grup, ‘Emek-ekmek fındık demek’ sloganı atarak yürüyüşe geçti. Gruba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de eşlik etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte, bir grup fındık üretici üzerlerine fındık topladıkları çuvalları giyerek fiyatları protesto etti. Güre Mahallesi belediye plaj mevkiinde mola veren grup 3 günde yaklaşık 45 kilometre yol yürüyerek bugün saat 17.30 sıralarında Giresun Atatürk Meydanı'ndaki miting alanına ulaştı.



“HAKKI HUKUKU VE ADALETİ HEP BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ”



Trabzon’dan Giresun’a geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da ‘Fındık İçin Adalet’ mitingine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, alın terine her zaman saygı duyduklarını ifade etti. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in ‘Emek ekmek iş aş demiştir. Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen demiştir’ sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, ülkeye insanca ve halkça bir düzeni getireceğini savundu. Görüşü, inancı ve kimliği ne olursa olsun 80 milyonu kucaklayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye’de birliği huzuru hep birlikte getirip, hakkı, hukuku ve adaleti birlikte sağlayacaklarını söyledi. Fındığın çok önemli stratejik bir ürün olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:



"ALIN TERİNİN, EMEĞİNİN KARLIĞINI VERİYORMUYUZ ?"



“33 ilde fındık ekiliyor.15 ilde ise fındık temel geçim kaynağı. Fındık olmazsa bu 15 ilde hayat olmuyor. Bu 15 ilde 502 bin ailenin gelir kaynağı fındıktır. Tarım ürünü olarak ihraç ettiğimiz fındık gelir açısından Türkiye için bir numaradır. Milyarlarca dolar fındık ihracatından para kazanıyoruz. Milyarlarca lira para kazanıyoruz peki bu fındığı eken üreticiye ne veriyoruz?. Alın terinin emeğinin karşılığını veriyor muyuz? İşte sorun buradan başlıyor. Fındık 10 Ekim 1935 yılında ilk milli fındık kurultayı toplandı ve açılışını rahmetli Celal Bayar yapar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölmeden önce Fiskobirlik’in kurulma tarihi verir. Şimdi bu meydan da Fiskobirlik’in ilk kurucularının torunları olabilir. O nedenle onların adını bu meydanda anmak onlara rahmet dilemek benim namus borcumdur. Giresun, Trabzon, Ordu, Bulancak, Keşap ve Ordu’dan 2’şer kişi Bunlar Fiskobirlik’i kuranlardır.”



“ ELİN OĞLU NEDEN FİYATI BELİRLİYOR?”



Fındık üretiminde dünya birincisi olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Mademki dünya birincisiyiz fiyatı neden biz belirlemiyoruz. Elin oğlu neden fiyatı belirliyor. Bizim gücümüz ve imkanımız mı yok. Gücümüzde imkanımız da var. Ama fındık üreticisi bir araya gelmediği için ortak ses çıkarmadığı ve mücadele etmediği için onun alın terini bir avuç yabancı sömürüyor. Buna izin vermeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Niye bu sorun çözülmüyor? Bu ülkeyi yönetenler alın terinin ne kadar değerli olduğunu bilseler, fındığın bu bölge için ne kadar önemli olduğunu bilseler, fındık ihracatından milyonlarca lira gelir elde ediliyor bari ‘bir kısmını da fındık üreticisine verelim’ deseler bu dram yaşanmaz" diye konuştu.



Hükümete eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi yönetenlerden şu veya bu şekilde muhatap olduğunuzda şu soruyu sorabilirsiniz. ‘Siz milyarlarca dolar fındık ihraç ediyorsunuz ve gelir elde ediyorsunuz. Bari birkaç yüz milyon dolarını da bu ülkenin fındık üreticisine verseniz ne olur?’ bu soruyu sorun. Cevabını bende merak ediyorum” dedi.



“CUMHURİYETİN KURUCU AYARLARINA DÖNMEMİZ LAZIM"



Fındığın az olduğunda sorun olmadığını ama ürün fazla olduğunda fiyatın yerlerde süründüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, “O zaman herkes mağdur. Çiftçi de ailesi de mağdur. Gelir standardı düşüyor ve hayat onun için huzursuz hale geliyor. Olması gereken ne? Ürün fazla yada düşük olsun fiyatta istikrarı sağlamak lazım. Fiyatta istikrarı kim sağlar? Dünyanın bütün ülkelerinde istikrarı devleti yöneten hükümetler. Eğer hükümetler fiyatta istikrarı sağlamıyorsa çiftçisine sahip çıkmıyor demektir. Alın terine sahip çıkmıyor demektir. 15 yıldır ülkeyi yöneteceksin fiyatta istikrarı sağlayamayacaksın. Size sözüm söz terör nasıl 4 yılda bitiririm diye söz verdiysem fındıkta fiyat istikrarını 2 yıl içinde sağlayacağım. Cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönememiz lazım. Bu ayarlarda Fiskobirlik var. Fiyatta istikrarı sağlamak için bu cumhuriyeti kuranlar kurdular. Şimdi 15 yılda Fiskobirlik bir köşeye atıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi, TARİŞ çiftçinin hakkını ve hukukunu korumak için tarımda fiyat istikrarını sağlamak için kuruldular. Demek ki yapmamız gereken nedir? Fiskobirlik’i eski görkemli günlerine kavuşturmaktır” diyerek bunun mücadelesini vereceklerini söyledi.



“ALIN TERİNİ SÖMÜRTMEYECEĞİZ”



Hollanda’nın Konya’dan küçük olduğu örneğini veren Kılıçdaroğlu bu ülkenin yıllık tarım ürünü ihracatının Türkiye’nin 5 katı olduğunu belirterek şöyle devam etti:



“Fındığın var. Dünyanın her tarafından talep var. Ama gidiyorsun kendi üreticini ezdiriyorsun. Alın terini birilerine sömürüyorsun. Hollanda kadar bile olamıyorsun. Biz alın terine değe veren parti olarak Bülent Ecevit’in geleneğinden gelen parti olarak çiftçinin alın terini birilerine sömürtmeyeceğiz. Onun alın terinin hakkını ona teslim edeceğiz. Ziraat Odaları 166 tarım ürününden 99’undaki fiyat artışının enflasyonun altında olduğunu açıklıyor. Yani insanlar kazanamıyor fakirleşiyor. Birileri kazanıyor ama kaybeden bu ülkenin çiftçisi, emekçisi ve yoksul insanları oluyor. Onlara sahip çıkmak benim bu ülkede milletini, bayrağını, vatanını seven herkesin ortak görevi olmak zorunda.”

“SURİYELİ BİRİNCİ SINIF VATANDAŞ OLDU FINDIK ÜRETİCİSİ İKİNCİ SINIF”



CHP Lideri konuşmasında hükümete eleştirilerini sürdürerek, şöyle devamn etti:



“Suriyelilere 30 milyar dolar harcadılar. Onlar oldu birinci sınıf vatandaş Karadenizli fındık üreticisi oldu ikinci sınıf vatandaş. Bunun hesabını soracaksınız. Siz soracaksınız. Çalışmayan Suriyeliye 30 milyar dolar harcadılar. Bunun hesabını soracak mısınız?. Sadece Suriyelilere değil. FETÖ’ye ne diyorlardı. ‘Ne istediniz de vermedik’. Bir de bu çiftçinin hakkını ver. Fındık üreticisi kalkıp darbe girişiminde mi bulundu. Hep birlikte demokrasilerde hesap sandıklarda sorulur. Sandığa gideceğiz ve ‘oturdun konuştun ne istedilerse verdin, bana vermedin. Kusura bakma ben oyumun rengini değiştiriyorum’ diyeceksiniz. Söz mü?. İmralı’da masaya oturdular. Oslo’da, Habur’da oturdular. Bir de çiftçilerle fındık üreticileri ile masaya oturalım dediler mi?. Geldiler mi?. Bunun sandıkta hesabını soracak mısınız?. Ben de size namus sözü veriyorum. Sizin hakkınızı, hukukunuzu savunmazsam ve sonuna kadar arkasından gitmezsem yediğim ekmek bana haram olsun. Fındık üreticisine gelince para yok ama Marmaris’te 250 odalı yazlık saray inşa ediliyor. Hani para yoktu. 1100 odalı saray neyine yetmiyor. Bir uçak aldın, 5 uçak aldın yetmedi.1100 odalı saray yetmedi. 350 odalı yeni yazlık saray yapacaksın. Karadeniz’in yiğit evladı bunları unutacak mısınız?. Sandıkta hesabını soracak mısınız.?”



FINDIK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN 6 MADDE ÖNERDİ



Fındık sorununa 6 çözüm önerisi getiren Kılıçdaroğlu, "FİSKOBİRLİK’i en şaşaalı yıllarına geri döndüreceğiz. Taban fiyatı burası belirleyecek. Ürünü burası alacak. Hem çiftçinin hakkını hem Türkiye’nin hakkını koruyacak. Götürüp parayı bir avuç yabancıya vermeyeceğiz. Fındık kanunu doğru dürüst değil. Yeniden fındık kanunu çıkarmamız lazım. Manavcılığı ve lisanslı depoculuğu dahil ederek fındık İhtisas Borsasını kuracağız. Fındık fiyatına burası karar verecek. Elin oğlu değil. Fındık AR-GE merkezi kurulmalı. Fındıktan katma değeri yüksek ürün üretmeliyiz. Niye elin oğlu para kazanıyor da biz kazanamıyoruz. Fındığın ana vatanı Karadeniz. Karadeniz’in fındığına başka birini ortak etmeyelim. Fındık burada yetişsin. Fındık ağaçlarımız yaşlandı. Onları gençleştirmemiz lazım. Hem gençleştireceğiz hem de geliri düşürmeyeceğiz. Ona uygun teşvik getireceğiz. 15 yılda çözülemeyen fındık sorununa 6 madde önerdik. Mental yorgunluktan bahsediyorlar 15 yıldır yoruldun. Çekil bu ülkeye insan emeğini koruyan insanlar gelsin yönetsin” ifadeleri ile konuşmasını tamamladı.



FİSKOBİRLİK'İ ZİYARET ETTİ



Kılıçdaroğlu miting sonrası FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Kılıçdoğlu kara yoluyla Trabzon'a hareket etti.