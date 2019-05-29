ELİF ŞAFAK İMZALI MAHREM KİTABI İÇİN NE DEDİ?

Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan pedofili dolu satırlardan sonra Elif Şafak'ın Mahrem kitabı da gündeme geldi.

Daha önce Mahrem'in favori kitabı olduğunu söyleyen Berna Laçin eleştirilerin hedefi olunca açıklama yaptı

Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan pedofili dolu satırlardan sonra Elif Şafak'ın Mahrem kitabı da gündeme geldi. Daha önce Mahrem'in favori kitabı olduğunu söyleyen Berna Laçin eleştirilerin hedefi olunca açıklama yaptı. Abdulllah Şevki'nin "Zümrüt Apartmanı" isimli kitabının içinde yer alan iğrenç satırlar Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Kitaptaki satırların gündem olması üzerine kitabın yazarı gözaltına alınmış ve kitap için toplatılma kararı çıkarılmıştı.

SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Bu olayın ardından ödüllü yazar Elif Şafak'ın "Mahrem" isimli kitabında yer alan bazı satırlar da Türkiye'nin gündemine oturdu. "Mahrem" isimli kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nden "En İyi Roman" ödülünü alan Elif Şafak'ın kitabında pedofili içeren bölümler olduğu iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Zümrüt Apartmanı" isimli kitaba karşı tepkisiz kalmayan Berna Laçin'in; geçmişte Elif Şafak'ın "Mahrem" isimli kitabıyla ilgili attığı tweetlerini paylaşarak kendisine tepki gösterdi.

MAHREM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Berna Laçin'in geçmişte Elif Şafak'ın ödüllü "Mahrem" isimli kitabıyla ilgili 'favorimdir' açıklaması yaptığı iddia edildi. Bu iddiaların üzerine Berna Laçin'de eleştirilere maruz kaldı. Laçin bu eleştirilerin üzerine ise kendisini şöyle savundu: "Pusuda kısılmış bekleyip de dur şimdi bir açığını bulalım da saldıralım kafası işlemezzzz! Tutturamazsınızzzzz! Neymiş, daha önce ödüllü bir romanı beğendiğimi söylemişim de orada da çocuğa taciz-tecavüz varmış! Ha buradan tutturacaksınız öyle mi? Yine de #herşeyçokgüzelolacak. Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir, buna özendirmek, bunu normal olarak yansıtmak pedofilidir. O zaman hiç tecavüzü filan konu alan film olmasın! Ama cehaletin de bir sınırı olsun yav bunları mı konuşacağız oturup..."