  • BIST 86.233
  • Altın 250,468
  • Dolar 6,0528
  • Euro 6,7753
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

ELİF KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

»
ELİF KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı

Şarkıcı Elif Kaya, geçen gün bir ödül törenine katılmak üzere Kıbrıs'a giderken hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı


Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, Elif Kaya'nın, meslektaşı Fulin tarafından kendisine açılan davanın duruşmalarına katılmadığı için gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şarkıcı, nöbetçi mahkemede ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 

Elif Kaya, yakın arkadaşı Emrah Karaduman'ın bıçaklanmasının ardından Fulin’i ''İnsanları kışkırttın'' diyerek suçlamış, Fulin de şarkıcıya dava açmıştı.

 

elif-kaya-ko-215505jg.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BOĞAZ'DA KORKUTAN MANZARA24 Mayıs 2019 Cuma 15:24
  • HAKKARİ'DE 1 ŞEHİT24 Mayıs 2019 Cuma 15:22
  • YAŞLANMIYORSUN DİYORLAR24 Mayıs 2019 Cuma 15:06
  • SAMYELİ'NİN KIZI İLHAM PERİSİ OLDU24 Mayıs 2019 Cuma 14:59
  • İMAMOĞLU REKOR KIRDI24 Mayıs 2019 Cuma 14:50
  • SARAR ÇİFTİNDEN AÇIKLAMA24 Mayıs 2019 Cuma 14:43
  • TAKDİR KAMUOYUNUNDUR24 Mayıs 2019 Cuma 14:40
  • ELİF KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?24 Mayıs 2019 Cuma 14:33
  • TUNCELİ HALKI NE İSTEDİ İSE O OLDU24 Mayıs 2019 Cuma 14:23
  • SAVAŞ KAPIDA24 Mayıs 2019 Cuma 14:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim