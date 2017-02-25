Elif Doğan Türkmen'in adı bu kez başka listede!

En çok yakıt tüketimi gerçekleştiren 10 vekil arasında 1 milyonu aşan iletişim faturası krize neden olan ve Divan üyeliğinden istifa etmek zorunda kalan Elif Doğan Türkmen de var.

Makam sahibi vekiller araçlarıyla 4 milyon km yol yaptı TBMM’de Başkanlık Divanı üyesi milletvekillerinin tartışmalara yol açan yüksek haberleşme harcamalarının ardından, makam araçlarında kullanılan akaryakıt faturaları da ortaya çıktı.

Divan üyelerinin yanı sıra grup başkanvekilleri ve komisyon başkanlarına verilen makam araçlarıyla ağırlıklı olarak seçim çevrelerine yapılan seyahatlerin bilançosu belli oldu. Buna göre, son 1 yıl içinde Meclis’te 71 makam sahibi milletvekilinin yol gideri toplam 1 milyon 363 bin 791 TL olarak kayıtlara geçti.

Bu araçlarla toplam 3 milyon 956 bin 286 km yol yapıldı. Bu miktar dünyanın etrafında 98 tura denk geliyor.

Makam araçlarıyla toplam 352 bin 702 litre de yakıt harcandı. 71 vekilden 47’si ise dünyanın etrafını birden fazla dolaşacak kadar yol yaptı.

EN ÇOK YOL YAPAN 10 VEKİL

CHP'li Katip Üye Özcan Purçu 130 bin 31 kilometre yol yaptı, 11 bin 535 litre benzin tüketti. Vekilin yakıt masarafı ise 44 bin 11 TL.

CHP'li Katip Üye Ali Haydar Hakverdi 115 bin 303 kilometre yol katetti, 10 bin 744 litre benzin tüketti. Vekilin yakıt tüketimi için harcanan para 41 bin 713 TL.

Fatura harcamaları ile gündeme gelen ve katip üyeliği görecinden istifa eden CHP'li Elif Doğan Türkmen 106 bin 708 kilometre yol yaparak üçüncü sırada yer aldı. Türkmen, 9 bin 698 litre yakıt tüketirken, yakıt için 37 bin 348 TL ödendi.

CHP'li İdare Amiri Tufan Köse 102 bin kilometre yol yaptı, 10 bin 108 litre yakıt tüketti. Vekilin makam aracının yakıt gideri 38 bin 877 TL.

AK Partili Katip Üye Mustafa Açıkgöz makam aracı ile 100 bin 863 kilometre yol yaparken, 9 bin 765 litre yakıt tüketti. Açıkgöz'ün yakıt gideri 37 bin 819 TL.

AK Parti Grup başkan Vekili İlknur İnceöz 89 bin 551 kilometre yol yaptı,9 bin 181 litre yakıt tüketimi gerçekleştirdi. Vekilin yakıt gideri 35 bin 407 TL.

AK Parti KİT Komisyon Başkanı Fatih Şahin 98 bin 156 kilometre yol yaparken 8 bin 435 litre yakıt tüketti. Şahin'in makam aracının gideri 32 bin 164 TL.

AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın 78 bin 708 kilometre yol kat ederken, 8 bin 297 litre yakıt harcadı. Vekilin yakıt masrafı 31 bin 896 TL.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel makam aracıyla 90 bin 768 kilometre yol yaptı, 8 bin 255 litre yakıt tüketti. Özel'in yakıt gideri 31 bin 730 TL.

AK Partili Katip Üye Sema Kırcı 75 bin 567 kilometre yol yaparken 8 bin 40 litre yakıt tüketti. Kırcı'nın makam aracının yakıt gideri 31 bin 34 TL