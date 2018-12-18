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Eleştriler Tansiyonu Yükseltti

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Eleştriler Tansiyonu Yükseltti
TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel arasında tartışma çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik eleştirileri, TBMM Genel Kurulunda tansiyonu yükseltti.

Özel, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Milli Savunma, Dışişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerine söz aldı.

Özel, Akar'ın 3. Kolordu Komutanı iken, kumpas davalarında bugünün FETÖ firarisi Ahmet Erdoğan'ı görevlendirdiğini; Türk askerinin başına çuval geçirten ABD'li komutan Odierno'dan, üstün liyakat madalyası aldığını; Akar'ın, dava arkadaşları cezaevindeyken onları değil, Atatürk'e "firavun" diyen Nuri Pakdil'i ziyarete gittiğini dile getirdi.

Bu sözler üzerine AK Parti ve CHP Milletvekilleri arasında tartışma başladı.TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşime ara vermesinin ardından kürsüye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çıktı.

Özel'in konuşmalarını baştan sona kınayan Akar, bu konuları bilen bilmeyen herkesin konuştuğunu, kulaktan duyma şeylerle ahkam kesildiğini belirtti.

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