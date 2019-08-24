ELEKTRONİK SİGARADAN İLK ÖLÜM!

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde, "elektronik sigara kullanımına bağlı bir solunum hastalığı nedeniyle" hayatını kaybeden hastanın bu şekildeki ilk vaka olduğu açıklandı.
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Elektronik sigara, son zamanlarda sigarayı bırakmak isteyenlerin tercih sebebi. Peki, zararı var mı?
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