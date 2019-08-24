ELEKTRONİK SİGARADAN İLK ÖLÜM!

Elektronik sigara, son zamanlarda sigarayı bırakmak isteyenlerin tercih sebebi. Peki, zararı var mı?

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde, "elektronik sigara kullanımına bağlı bir solunum hastalığı nedeniyle" hayatını kaybeden hastanın bu şekildeki ilk vaka olduğu açıklandı.