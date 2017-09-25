İnternet üzerinden satılan sigarayı bırakma cihazlarının ruhsatsız olduğunu ve birçok ülkede yasaklandığını belirten Uzman Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, elektronik sigaranın, normal sigaradan daha sağlıklı olduğu yönünde algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Uzman Dr. Ceyhan, şöyle dedi:
"Gelecekte sigaranın yerini alması planlanmakta ve bütün çalışmalar bunun üzerine yapılmakta. Tütün endüstrisinin amacı zaman kazanmak, tüketimin düşmesini engellemek ve karlılığını devam ettirmek. Elektronik sigara diğer tütün ürünlerinden farksızdır. İlaç olarak tasarlanmamıştır. Daha önceden sigarayı bırakmış kişiler bile daha az zararlı algısıyla elektronik sigaraya başlamakta ve içmeye devam etmekte. Elektronik sigara sanıldığı gibi masum değil. Sigarayı bırakmak için doktorunuza başvurun."
Sigarayı bırakmak isteyenler için "Daha az zararlı" denilerek pazarlanıp insanların yaşamına sokulan elektronik sigaranın fiyatı 60- 900 lirası arasında değişiyor. Öte yandan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin verilerine göre, elektronik sigara da dahil Türkiye'de her yıl sigaraya ortalama 93 milyar lira para harcandığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın havanikoru.org.tr adlı sitesinde, elektronik sigaraların zararlarının anlatıldığı sayfada şu uyarılar yer aldı:
"Elektronik sigara, nikotin içeren sıvıyı buharlaştıran mekanizmaya sahip. Söylendiği gibi zararsız olmayıp insan sağlığı için tehlikeli maddeler ihtiva etmektedir. E-sigarada, sigara benzeri kimyasallar var."
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Elektronik sigara masum değil!
İnternet üzerinden satılan sigarayı bırakma cihazlarının ruhsatsız olduğunu ve birçok ülkede yasaklandığını belirten Uzman Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, elektronik sigaranın, normal sigaradan daha sağlıklı olduğu yönünde algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Uzman Dr. Ceyhan, şöyle dedi:
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