Elektrik faturaları tarihe mi karışacak

Türkiye’de herkesin güneşten elektrik üretmesinin önü açılıyor. Vatandaşlar evin, işyerinin çatısına kuracağı güneş paneliyle kendi elektriğini üretecek, fazlasını da satacak.

Türkiye’de herkesin güneşten elektrik üretmesinin önü açılıyor. Vatandaşlar evin, işyerinin çatısına kuracağı güneş paneliyle kendi elektriğini üretecek, fazlasını da satacak.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre; evlerin, apartmanların, iş yerlerinin çatılarına kurulacak güneş panelleri ile herkesin elektrik üreticisi olmasının yolu açıldı. Taslak düzenlemeye göre, küçük üreticiler de çatılarına panel kurarak kendi elektriğini üretebilecek, ihtiyaç fazlasını şebekeye vererek para kazanabilecek.

Panel maliyetlerinin düşmesiyle yaygınlaşması beklenen uygulamadan fabrikaların da yararlanması bekleniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 10 KW’ye kadar üretim yapan güneş enerjisi panellerinin sisteme enerji satabilmesini sağlayan düzenleme için taslak hazırladı.

Özellikle apartman ve siteleri ilgilendiren düzenlemeyle, vatandaşlar güneşten kendi elektrik ihtiyacını karşılayabilecek, ihtiyaç fazlası elektriği şebekeye vererek para kazanabilecek. Taslağa göre, uygulamadan yararlanmak isteyenler şebeke işletmecisine başvuracak. Güneş enerjisi üretim tesisi, tüketim tesisinin ölçüm noktasından dağıtım sistemine bağlanacak. Her abonelik için bir başvuru yapılacak. Elektrik şirketleri çağrı mektubuyla taleplere karşılık verecek. Projenin onaylanmasından sonra 90 içinde kurulacak sistem resmi kurumlara onaylatılacak.

KİRACI DA YAPABİLİR



Lisanssız üretim kapsamındaki uygulama için tapu ya da asgari iki yıl süreli kira sözleşmesi istenecek. Birden fazla kullanıcının bulunduğu apartman, site gibi yerler için noter onayı gerekecek. Çatı uygulaması kapsamında kurulacak paneller için gerek duyulması halinde imar mevzuatı çerçevesinde belge istenebilecek. Bundan sonra sözleşme imzalayan kullanıcılar, sayaç taktırarak sisteme elektrik verebilecek.

APARTMAN GİDERİNİ KARŞILAYACAK

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, hazırlanan düzenlemeyle, lisanssız güneş enerjisi için gereken 6 - 8 aylık sürenin kısalacağını söyledi.

Küçük kullanıcı için sürecin basitleşeceğini ifade eden Erkan, “Basit, hızlı şekilde çatılara kurulacak. Fabrikaların çatılarına kurulacak. Güneş çatılardan yükselecek” dedi.

Yeni inşaatların, toplu konut projelerinin yanı sıra villaların da düzenlemeden yararlanabileceğini belirten Erkan, öncelikle apartman giderlerinin bu yolla karşılanabileceğini söyledi. Erkan, güneş enerjisinin yaygınlaşması için maliyetin düşürülmesi için de bazı ek çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Şu anda güneş santrali kurmak için 10 yıllık elektrik faturası kadar para ödenmesi gerektiğini belirten Erkan, bunun 3-4 bin dolara denk geldiğini söyledi. Güneş panellerinin önümüzdeki dönem yüzde 30-40 ucuzlamasını beklediklerini ifade eden Erkan, bankaların da mikro kredi sağlamasıyla güneş enerjisinin yaygınlaşacağını belirtti. Erkan, yerli üreticiye destek verilmesiyle, güneş enerjisinin daha da ucuzlayacağını kaydetti.