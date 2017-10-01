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Elçin Sangu'dan o iddiaya yanıt

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Elçin Sangu'dan o iddiaya yanıt
Elçin Sangu ile Barış Arduç başrolünü oynadıkları 'Yanımda Kal' filminin çekimleri için bir süredir Heybeliada'da. Dün internet sitelerinde ikilinin yakınlaştığı iddia edildi. Oyuncu Elçin Sangu, konuyla ilgili iddiaya yanıt verdi.

İddialara göre; Elçin Sangu sevgilisi Yunus Özdiken ile kavga etti. Ağlayarak otele gitti.

Sabah, ünlü oyuncu Barış Arduç’un odasından çıktı. Görenlere ‘Biz dertleşmek için buluştuk’ dedi.

Elçin Sangu bu dedikoduyu görünce çıldırdı! Twitter’dan yaptığı açıklamada şöyle yazdı:

“Kendi sapık zihinlerini başkası üzerinden yalan haberlerle yazanlar hakkında hukuki işlem başlatılmıştır.”

Elçin Sangu 5 yıldır Yunus Özdiken ile birlikte. Barış Arduç ise 2014’ten bu yana Gupse Özay ile aşk yaşıyor.

Hayranları Elçin Sangu ile Barış Arduç’u sürekli birbirine yakıştırıyor.

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