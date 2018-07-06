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Elçin Sangu Hangi Dizide Oynayacak?

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Elçin Sangu Hangi Dizide Oynayacak?
Star TV'de yayınlanan ve Barış Arduç'la başrolleri paylaştığı Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, yeni bir diziyle ekrana dönüyor.

Son olarak Yaşamayanlar isimli internet dizisinde Kerem Bürsin ve Birkan Sokullu'yla başrolü paylaşan Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu.

Elçin Sangu, Atv'nin yeni dizisi Can Kırıkları ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Can Kırıkları dizisinde iki kadın polisin hikayesi ekrana gelecek. 

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Serkan Birinci'nin yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

Kiralık Aşk ile yıldızı parlayan Elçin Sangu, kariyeri boyunca Öyle Bir Geçer Zaman ki, Aşk Kaç Beden Giyer, Bir Aşk Hikâyesi, Kurt Seyit ve Şura, Sevdam Alabora gibi dizilerde rol aldı.

Oyuncu ayrıca Barış Arduç'la başrolleri paylaştığı Mutluluk Zamanı filmiyle de sinema seyircisinin karşısına çıktı.

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