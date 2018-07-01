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Elazığspor'da 2 transfer birden!

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Elazığspor'da 2 transfer birden!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, iç transferde Adem Alkaşi, dış transferde ise Alperen Doğan ile resmi sözleşmeye imza attı.

Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-beyazlı kulüp, iç transferde orta sahada görev yapan Adem Alkaşi ile 1, dış transferde ise Darıca Gençlerbirliği ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Alperen Doğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Hacı Murat Yümlü, imza töreninde yaptığı konuşmada, kısıtlı bütçeyle faydalı olabileceğini düşündükleri futbolcuları takıma kazandırmak için transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yümlü, şöyle konuştu:

"İnşallah hep beraber Alperen kardeşimizi Elazığspor'da yakinen takip edeceğiz. Elazığspor'un yarınlarına faydalı olacak genç, dinamik, inançlı ve Elazığ karakterine uygun bir transferimiz. Adem kardeşimizi zaten anlatmaya gerek yok. Türk futboluna karakteri, kişiliği ve oyunculuğuyla imza atmış bir oyuncu. Kendisini tekrar Elazığspor'a kazandırdık. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Alperen Doğan: "Elazığspor formasını giymek büyük bir gurur olacak"
Futbolculardan Alperen Doğan, Elazığspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ve takıma faydalı olacağına inandığını aktardı.

Beşiktaş altyapısından geldiğini anımsatan Alperen, şunları kaydetti:

"Profesyonel kariyerimin ilk yılında Eyüpspor'la şampiyonluk yaşadım ve 2 sene burada devam ettim. Bazı transfer beklentilerim vardı, gerçekleşmedi. Daha sonra Tepecikspor'a gittim ardından Darıca Gençlerbirliği ile devam ettim ve bu sene şampiyon olduk. Çok şükür 4 senede 2 şampiyonluk gördüm. Sonuçta buradayım. Benim için Elazığspor formasını giymek büyük bir gurur olacak. Herkese teşekkür ediyorum." 

Adem Alkaşi de 4 sezondur Elazığspor'da forma giydiğini ve tekrar kulüpte olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, takımın başarısı için en iyisini yapacaklarını dile getirdi.

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