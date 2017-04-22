Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da polislerin gözü önüne kavşağa çarparak havalanıp, ağaca vurup duran otomobilde 4 kişi yaralandı.

İHA

Kaza, merkez İstasyon kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bosnahersek Bulvarı alt geçidinden tren garı istikametine çıkan İ.C. idaresindeki 23 BL 334 plakalı otomobil İstasyon kavşağına çarparak havalanıp İl Jandarma Komutanlığının duvarı ile bir ağaca vurarak durdu. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.





O sırada kavşakta görevli bulunan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler ise kazayı saniye saniye görerek yardıma koştu. İlk müdahaleyi yapan polislerin, olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere nakletti.



Polisler kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.