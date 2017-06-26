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Elazığ'da teröristlerle çatışma: 1 asker şehit, 1 yaralı

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Elazığ'da teröristlerle çatışma: 1 asker şehit, 1 yaralı
Elazığ Karakoçan ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında teröristlerle çatışma çıktı.

Elazığ Karakoçan ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

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