ELAZIĞ’DA ŞİDDETLİ DEPREM YÜZDEN FAZLA BİNA YIKILDI

Son dakika haberi: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20:55'te 6.8 büyüklüğünde ve 21:08'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Diyarbakır başta olmak üzere Batman, Şanlıurfa ve Mardin'de de hissedildi. Depremin ardından açıklamalar peş peşe g

Son dakika haberi: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Başta Diyarbakır olmak üzere Malatya Pütürge, Mardin, Kayseri, Erzincan ve birçok ilde daha hissedildi.AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre depremde şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

KANDİLLİ 6,8 OLARAK AÇIKLADI

Son depremin ardından Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,8 olarak belirledi. Deprem yerin 10,0 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD: 40'IN ÜZERİNDE ARTÇI MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 40'tan fazla artçı depremin kaydedildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Bu depremden sonra 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 40'tan fazla artçı deprem kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ensitütü Müdürü Prof, Dr. Haluk Özener, "Deprem merkezi yerlerde 7 şiddetine kadar çıktı. Doğu Anadolu'da bu büyüklüklerde depremler görmemiz doğal. Önümüzdeki yıllarda da buna benzer depremler görebiliriz. Doğu Anadolu fayı aktif bir fay. Bölgenin aktivitesi ve deprem yoğunluğundan söz etmek doğru olacaktır. Depremin artçılarına baktığımız zaman çok büyük bir alanı kapsıyor. Artçılar devam edecek. Kaydettiğimiz artçı sarsıntıların en büyüğü 4,9 büyüklüğünde." açıklamasında bulundu.

BAKAN SOYLU ACI HABERİ VERDİ

Son dakika: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Bakan Soylu ise yaşanan depremin ardından "''Elazığ Sivrice, Maden, Pötürge ile irtibat kurduk. Tüm arkadaşlarımız görevleri başında. Sivrice'de4-5 yıkık bina var. Elazığ merkezde 10 binada hasar var. Pötürge'de bir kaç binada yıkılma olduğu bilgisi var. Köylerden sağlıklı bilgi almaya çalışıyoruz. Doğanyol'da malesef bir kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar toplam veefat eden vatandaş sayımız 6'' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gidiyor. Ayrıca Kızılay ve AFAD'ın yanı sıra yardım kuruluşları da bölgeye intikal ediyor.

ELAZIĞ'DA 225 YARALI

Elazığ Valisi Kaldırım'dan gelen son dakika açıklamasına göre; Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda.

MALATYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş: "Deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız için tüm okullar açık durumdadır. Vatandaşlarımız okullara gidebilir. Yetkililer dışında yapılacak açıklamalara lütfen itibar edilmesin."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bakanlık'tan yapılan açıklamalar şu şekilde;

İlk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybetmiştir.



Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmektedir. Maden ve Sivrice’de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır.

Elazığ havaalanı çalışır durumdadır.



Tüm çevre iller bölgeye karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir.



Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.

Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Muş, Sivas, Tokat ve Van AFAD ile İstanbul ve Mersin itafiyelerinden, toplamda 202 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir.



AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1.689 çadır, 1.656 yatak ve 9.200 battaniye sevk edilmiştir.



Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

TELEFON UYARISI



Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.



TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Şentop: "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz." şeklinde konuştu.

BAKAN SOYLU ACI HABERİ VERDİ

Son dakika: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Bakan Soylu ise yaşanan depremin ardından "''Elazığ Sivrice, Maden, Pötürge ile irtibat kurduk. Tüm arkadaşlarımız görevleri başında. Sivrice'de4-5 yıkık bina var. Elazığ merkezde 10 binada hasar var. Pötürge'de bir kaç binada yıkılma olduğu bilgisi var. Köylerden sağlıklı bilgi almaya çalışıyoruz. Doğanyol'da malesef bir kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar toplam veefat eden vatandaş sayımız 6'' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gidiyor. Ayrıca Kızılay ve AFAD'ın yanı sıra yardım kuruluşları da bölgeye intikal ediyor.

ELAZIĞ'DA 225 YARALI

Elazığ Valisi Kaldırım'dan gelen son dakika açıklamasına göre; Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda.

MALATYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş: "Deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız için tüm okullar açık durumdadır. Vatandaşlarımız okullara gidebilir. Yetkililer dışında yapılacak açıklamalara lütfen itibar edilmesin."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bakanlık'tan yapılan açıklamalar şu şekilde;

İlk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybetmiştir.



Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmektedir. Maden ve Sivrice’de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır.

Elazığ havaalanı çalışır durumdadır.



Tüm çevre iller bölgeye karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir.



Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.

Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Muş, Sivas, Tokat ve Van AFAD ile İstanbul ve Mersin itafiyelerinden, toplamda 202 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir.



AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1.689 çadır, 1.656 yatak ve 9.200 battaniye sevk edilmiştir.



Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

TELEFON UYARISI



Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.



TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Şentop: "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz." şeklinde konuştu.