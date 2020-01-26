Elazığ'da Ölü Sayısı Arttı

Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi’nde enkaz altında olan 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Göçük altında 6 kişi var. Öte yandan Mustafa Paşa mahallesindeki enkazdan da 1 kişi çıkarıldı.

Elazığ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 9 kişiden 3'ünün, 38 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, cuma günü saat 20.55'te meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında 17 kişi kaldı. Ekipler, depremin meydana geldiği andan itibaren enkazda başlattıkları arama çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 5 kişi ise yaralı olarak çıkardı. 9 kişinin enkaz altında kaldığı Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazda arama çalışmaları yürüten ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında 3 kişiye ulaştı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Bina enkazında kalan 6 kişiye ulaşma çalışmaları sürdürülüyor.

MUSTAFA PAŞA'DAKİ ENKAZDAN DA 1 KİŞİ ÇIKARILDI



Mustafa Paşa mahallesindeki enkazdan da 1 kadın çıkarılırken sağlık durumu ile ilgili henüz kesin bilgiye ulaşılamadı. Enkazda başka kimsenin olup olmadığı konusundaki çalışamalar devam ederken buradaki enkazdan son kişinin çıkarıldığı iddia edildi.