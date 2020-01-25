Elazığ'da çok şiddetli deprem! Ölü ve yaralı sayısı...

Son dakika gelen habere göre; Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.55'te meydana gelen depremin ardından yurdun pek çok noktasından arama, kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgedeki yıkımın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.
Elazığ'da yaşananları ve son gelişmeleri canlı aktarıyoruz.
09.37: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA İnsansız Hava Aracımızın yanı sıra bir adet İnsanlı Keşif Uçağımız da (İKU) havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi" denildi.
09.30: AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen #deprem sonrası bölgeye 1.167 arama kurtarma personeli, 18 arama kurtarma köpeği ve 235 araç sevk edilmiştir. Bölgeye ayrıca toplamda 8.565 çadır, 400 genel maksatlı çadır, 17.188 yatak ve 34.467 battaniye sevk edilmiştir" denildi.
09.15: Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.
08.23: AFAD: "Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı"
08.00 Elazığ merkez Mustafapaşa mahallesindeki 5 katlı apartmanda, depremin 11. saatinde Gülsüm İnce isimli vatandaş ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı.
07.56: AFAD tarafından yeni bir açıklama yapıldı: Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015
07.21: Bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Elazığ Sivrice'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
07.10: Yardım malzemelerini bölgeye ulaştıran Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı.
06.38: AFAD, Elazığ depreminin ardından son bilançoyu paylaştı. Buna göre, 19 kişi hayatını kaybederken, 922 kişi de yaralandı.
06.28: Bölgede 6,8'lik depremin ardından toplam 184 artçı sarsıntı meydana geldi.
05. 29: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir.
04. 30: Elazığ merkezli depremde 782 kişi yaralandı. Toplam artçı sayısı ise 147
04. 36: Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlar 184 SABİM'i arayarak yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenebilirler.
03.57: Saat 03:57'de 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
03.48: AFAD, Elazığ Sivrice'nin 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını duyurdu.
03.35: Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'da durumu ağır veya kritik bir yaralımız yok
02.50: AFAD: Elazığ'da 13, Malatya'da 4 ve Diyarbakır'da 1 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye başvuran yaralıların sayısı ise 651
01.40: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı.
01.34: Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'da 13, Malatya'da 5 kişi hayatını kaybetti.
01.19: Süleyman Soylu: Elazığ'da 10 Malatya'da 5 kişi hayatını kaybetti. Enkazda kalan 30 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaş yaralanarak hastanelere getirildi.
01.13: İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Sağlık Bakanı Koca, kriz merkezinde Elazığ Valisi'nden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
01.03: Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Bizzat depremin enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bölgeye intikal ettik. Ekiplerimiz çalışıyor. Temennimiz enkaz altından canlı çıkmaları.
01.01: Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var.
00.57: Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm milletimize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun.
00.52: Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.
00.41: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir.
00.39: AFAD: Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur.
00. 25: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
00.16: Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.
00.15: Elazığ Belediyesi: Tüm vatandaşlarımızın dikkatine gerekli kan ihtiyacı giderilmiştir.
00.15: Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.
00.06: AFAD: "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya’da 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır."
23.59: Elazığ Belediyesi 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter adresinden acil kan çağrısında bulundu.
23.54 : Malatya Valisi Aydın Baruş: "Pütürge ilçemizde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz."
23.46: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci yakından takip ediyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde çalışıyor.
23.45: AFAD 23.45'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
23.40: Kemal Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız can kaybının daha fazla artmaması için.
23.38: Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde maalesef toplam 5 vatandaşımızı kaybettik.
23.28: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem nedeniyle kısmi elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, "Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu" dedi.
23.27: AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiğini bildirdi.
23.21: Elazığ Valisi Kaldırım: Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda.
23.20: Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok.
23.18: AFAD: Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir.
23.16 : Kandilli, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kandilli yaptığı açıklamada 40 km'lik hattın kırıldığını ve artçıların 1 hafta sürebileceğini açıkladı.
23.10: Malatya Valisi: 3 kişi hayatını kaybetti
23.02: Elazığ Valisi: 3 kişi hayatını kaybetti 140 yaralı var
Son dakika gelen habere göre; Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.55'te meydana gelen depremin ardından yurdun pek çok noktasından arama, kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgedeki yıkımın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.
Elazığ'da yaşananları ve son gelişmeleri canlı aktarıyoruz.
09.37: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA İnsansız Hava Aracımızın yanı sıra bir adet İnsanlı Keşif Uçağımız da (İKU) havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi" denildi.
09.30: AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen #deprem sonrası bölgeye 1.167 arama kurtarma personeli, 18 arama kurtarma köpeği ve 235 araç sevk edilmiştir. Bölgeye ayrıca toplamda 8.565 çadır, 400 genel maksatlı çadır, 17.188 yatak ve 34.467 battaniye sevk edilmiştir" denildi.
09.15: Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.
08.23: AFAD: "Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı"
08.00 Elazığ merkez Mustafapaşa mahallesindeki 5 katlı apartmanda, depremin 11. saatinde Gülsüm İnce isimli vatandaş ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı.
07.56: AFAD tarafından yeni bir açıklama yapıldı: Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015
35 ARTÇI DEPREM
AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.
KIZILAY: BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI
Kızılay, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili bağış kampanyası başlattı.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP
"Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun."
BAKANLARDAN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Birbirimize kenetlenerek bu badireyi de atlatacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah korusun" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını diliyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de paylaşımında, "Geçmiş olsun Elazığ. Geçmiş olsun Türkiyem. Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da paylaşımında, ''Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun'' ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Elazığda meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Bakan Cahit Turhan, paylaşımında, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ne yazık ki üzücü haberler de geliyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR - SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Elazığ'da meydana gelen depremin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Birliklerimize gerekli teyakkuzu verdik. Herkes olayları yakinen takip ediyor. Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız" Dedi.
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Şu anda çok erken, sağlıklı bir bilgi veremeyiz. AFAD Başkanıyla konuştum. Herkes bir yerlere dağıldı. Bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. İnşallah, can kaybı olmaz, arkadaşlar alanda kontrol yapıyorlar."
'VATANDAŞIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise depreme ilişkin şunları kaydetti:
"Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın."
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Vatandaşlarımızın yetkililerin açıklama ve yönlendirmelerini takip etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
AFAD BAŞKANI: EKİPLERİMİZ SAHA ÇALIŞMASINA BAŞLADI
AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." dedi.
Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.
Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK
Kızılay Başkanı Kerem Kınık meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kınık yaptığı açıklamada, "Elazığ Sivrice depremini hisseden bölgeye yakın vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını vs almaya çalışmasınlar, Afad ve Valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler.Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Elazığ'dan gelen ilk görüntü
PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA
CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu açıklamalarda bulundu:
Biraz büyük bir deprem. Belki sizde de söylemiş olabilirim Elazığ çok kritik bir yer. Doğu Anadolu fayı çok kritik, gerilim çok yüksek. Bu deprem beklenebilen bir depremdi. Bu deprem önemli bir deprem, yer kabuğunu önemli miktarda kırmış olabilir. 50 - 60 km yer kabuğu kırılmış olabilir. Ciddi bir hasar vardır, inşallah ölümler fazla değildir.