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ELAZIĞ'DA 225 YARALI

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ELAZIĞ'DA 225 YARALI
Elazığ Valisi Kaldırım'dan gelen son dakika açıklamasına göre; Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda.

6 Kişi hayatını kaybetti....

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