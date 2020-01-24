6 Kişi hayatını kaybetti....
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- ELAZIĞ'DA 225 YARALI
- ELAZIĞ’DA ŞİDDETLİ DEPREM YÜZDEN FAZLA BİNA YIKILDI
- Tüm Dünya Wuhan Virüsü’ne Karşı Alarmda
- HSK: 400 Hakim ve Savcı Hakkında Soruşturma Devam Ediyor
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ELAZIĞ'DA 225 YARALI
Elazığ Valisi Kaldırım'dan gelen son dakika açıklamasına göre; Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda.
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- 23:56 - ELAZIĞ'DA 225 YARALI
- 23:50 - ELAZIĞ’DA ŞİDDETLİ DEPREM YÜZDEN FAZLA BİNA YIKILDI
- 18:55 - Tüm Dünya Wuhan Virüsü’ne Karşı Alarmda
- 18:46 - HSK: 400 Hakim ve Savcı Hakkında Soruşturma Devam Ediyor
- 18:42 - Beşiktaş Sergen Yalçın İle Anlaştı
- 18:39 - ERDOĞAN’DAN MARKEL’E SIRÇALI SARAY AYNASI
- 18:32 - Deprem İçin Mobil Uyarı Uygulaması
- 18:28 - Neden Gazetecilerin Kartları İptal Edildi?
- 18:25 - Doruk Doğrusöz'den ilginç itiraf: Tuvalete gidince Sevda kocacım özledim diye mesaj atıyor
- 18:16 - Kılıçdaroğlu: Hiç kimse Uğur Mumcu'nun açtığı yoldan yürüyüşümüzü engelleyemez
- 18:03 - Banu Alkan Kime Meydan Okudu?
- 18:01 - Hande Erçel'in güzelliğine övgü yağdı
- 17:56 - Yıllar Sonra Gelen İtiraf
- 12:48 - Mansur Yavaş'tan Gökçek'e Sert Sözler
- 12:37 - ''Patronun Mermi mi Yemek İstiyor?'''
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