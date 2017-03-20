  • BIST 90.546
  • Altın 143,880
  • Dolar 3,6332
  • Euro 3,9066
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAltının Gramı 142,1 Liraya Geriledi

El Sıkmayı Reddetti

»
El Sıkmayı Reddetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Futbol Zirvesi'ndeki fotoğraf çekimi sırasında, futbol kulübü başkanlarıyla samimi görüntüleri ilgi çekti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erdoğan'ın isteğiyle el sıkışıp kucaklaş

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından İstanbul’da ikincisi düzenlenen Futbol Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşma sonrası kulüp başkanlarıyla sahnede bir araya geldi. Erdoğan futbol kulübü başkanlarıyla renkli görüntüler verdi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüp başkanlarıyla sahnede yer aldığı sırada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yanına çağırdı. İki başkan Erdoğan'ın yanında el sıkıştı.

Kulüp başkanlarıyla toplu fotoğraf çektiren Erdoğan’ın bu sırada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’la yaşadığı diyaloglar ile samimi görüntüler dikkat çekti.

Fotoğraf çekimi sırasında Yıldırım’ın koluna giren Erdoğan’ın başkanlarla bir süre sohbet ettiği görüldü.

Fotoğrafta, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve İtalyan futbolcu Christian Vieri de yer aldı.

YILDIRIM GÜMÜŞDAĞ'IN İSTEĞİNİ REDDETTİ

Bu arada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erdoğan'ın isteğiyle el sıkışıp kucaklaştı. Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın,'Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile de el sıkışması' yönündeki isteğini ise Aziz Yıldırım'ın reddettiği öne sürüldü.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kalın'dan açıklama geldi!11 Ağustos 2016 Perşembe 14:10
  • Büyükanıt suskunluğunu bozdu!03 Ağustos 2016 Çarşamba 11:00
  • KHK'lar ne anlama geliyor?03 Ağustos 2016 Çarşamba 10:24
  • TİB'i Kapatacağız!03 Ağustos 2016 Çarşamba 09:26
  • Ohal Kararı Nasıl İptal Olur?02 Ağustos 2016 Salı 14:24
  • Arınç'tan Sert Açıklama!02 Ağustos 2016 Salı 14:11
  • Beklediği Sorular Sorulmadı!02 Ağustos 2016 Salı 14:06
  • Kılıçdaroğlu'na Ziyaret!01 Ağustos 2016 Pazartesi 15:40
  • Erdoğan'dan ABD'li komtana: Sen kimsin?29 Temmuz 2016 Cuma 17:17
  • Erdoğan'ın suriyelilerle ilgili açıklamaları ingiltere basınında04 Temmuz 2016 Pazartesi 09:39
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim