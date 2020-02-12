El Chapo Vahşeti

Bir kenti savaş alanına çevirdikleri görüntüler henüz unutulmamışken, yani vahşet kayıtları şok etkisi yarattı. Guiso adı verilen işkence yönteminde, kurbanlar sıcak suda kaynatılarak haşlanıyor. Bir başka yöntem ise, petrol varillerine koyup canlı canlı
Dünyanın en ünlü suçlusu El Chapo, yani Bücür halen ABD'de hapiste olsa da karteli Sinaloa yeniden dünyanın gündeminde. Hem de bu kez diğer rakipleriyle birlikte.
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El Chapo ailesi, geçtiğimiz yıl Ekim ayında eşi benzeri olmayan bir savaşa imza attı. Babası ABD'ye iade edilince Meksika'daki Sinaloa kartelinin başına geçen oğul Ovidio Guzman Lopez'in etrafı maskeli polislerin tarafından sarıldı.
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Ovidio Guzman'ın gözaltına alınmasıyla Culiacan kenti savaş alanına döndü. Sinalao kartelinin ağır silahlı üyeleri polisler ve askerlerle şehir merkezinde çatıştı.
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Uluslararası haber ajansları, kent sokaklarında öylece yatan onlarca cesedin fotoğrafını dünyaya servis etti.
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Çatışmaların büyümesi üzerine Ovido Guzman Lopez serbest bırakıldı. Meksika lideri Andrés Manuel López Obrador, Lopez'i bırakılmasıyla birçok sivilin hayatlarının kurtarıldığını savundu.
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'El Chapo'nun bir diğer oğlu Ivan Archivaldo Guzman'ın düzenlediği saldırılarla üvey kardeşinin serbest bırakılmasını sağladığı ortaya çıktı.
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Mexico City yönetimi ise, Ovidio Guzman'ın yakalanma görüntülerini günler sonra medya ile paylaştı.
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Maskeli polislerin arasında ellerini başının üzerine koyan Ovidio Guzman, bu sırada telefonda üvey kardeşine sesleniyordu. Kayıtta Ovidio Guzman'ın üvey kardeşine "Karışıklık istemiyorum, lütfen" dediği duyuluyordu.
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Dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında başı çeken Meksika 2006 yılında uyuşturucu kartellerine savaş açtı, bugüne kadar resmi olarak 61 bin insanın kaybolduğu duyuruldu.
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On binlerce insanın öldürüldüğü geride kalan 14 yılın ardından karteller arasındaki savaşın vahşi görüntüleri bir kez daha şok etkisi yarattı.
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1980'lerde kurulan El Chapo'nun Sinaloa karteli, kısa sürede modern zamanların en büyük suç örgütü oldu. Meksika'nın kuzeybatısına hükmeden Sinaloa karteli, kurbanlarının cesetlerini asit kuyularına atmasıyla tanındı.
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2010 yılında yayınlanan bir video görüntüsünde, El Chapo'nun motorlu testereyle bir rakibinin başını kestiği ve ardından yüzünün derisini futbol topuna diktiği yer aldı.
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El Chapo, eski düşmanları Gulf Cartel-Körfez Karteli ve Familia Michoacana gibi gruplarla da müttefik oldu, politikacıları satın aldı. Bir keresinde, Kamu Güvenliği Sekreteri Genaro Garcia Luna'ya 3 milyon dolar rüşvet vermekle suçlandı.
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Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), son yıllarda Meksika sınırları içerisinde en hızlı ve agresif büyüyen organizasyon. 2014 yılında El Chapo'nun gözaltına alınmasıyla Sinaloa bünyesinden koparak kuruldu.
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Bücür'ün bir dönem oldukça yakınında yer alan Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes tarafından yönetilen CJNG, Meksika'daki 22 eyalette etkili.
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ABD'nin 10 milyon dolar ödülle aradığı El Mencho'nun etrafindakiler, halk, askerler ve polisleri ayırt etmeksizin gaddarca şiddet uyguluyor. Bir ordu helikopterini yerden fırlattıkları roketle düşürdüler, helikopterdeki onlarca asker öldü.
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Alamet-i farikası kurbanların cesetlerini köprülere ve viyadüklere asmak olan CJNG, kartel üyelerini dağlarda kurduğu eğitim kamplarında yetiştiriyor.
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Kamplara katılan Francisco isimli bir Meksikalı, elindeki silahı kuramayan bir kartel üyesinin hemen infaz edildiğini anlattı.
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Tüyler ürpertici anılar bununla da sınırlı değil: Francisco infaz edilen kartel üyesinin elini kesmeye ve bir parçasını yemeye zorlandı. "Yapmak zorundaydım, başka şansım yoktu. Korkuyu ve kanı hatırlıyorum" diyor.
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Gulf Cartel-Körfez Karteli de 1980'lerde kuruldu, ABD'ye kokain ve marihuana sokarken Kolombiya'daki kartellerle işbirliğini artırdı. Kartelin lideri Osiel Cardenas Guillen, pekçok yozlaşmış özel kuvvetler askerini bünyesine kattı.
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Körfez Karteli Meksika tarihindeki en büyük adam kaçırma olaylarından birine imza attı. 2011 yılında, kartelin Reynosa'daki evinde alıkonulmuş 68 kişi bulundu.
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Bu haftanın başında, ABD sınırındaki Miguel Aleman kentinde kartelin dört üyesinin cesedi bir cenaze evinin yakınlarına atılmış halde bulundu. Meksikalı yetkililer, rakip kartel Los Zetas'la girilen çatışmada ölen üyelerin kendi arkadaşları tarafından söz konusu yere atıldığını tahmin ediyor.
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Los Zetas karteli de, Meksika'nın özel kuvvetler askerlerini bünyesinde bulunduruyor. Kartelin lideri Miguel Angel Treviño Morales, sadist, kurbanlarının başını kesen soğukkanlı bir katil olarak tanınıyor.
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İşkence yöntemine 'guiso' adını veren Morales'in, kurbanlarını sıcak suda kaynatarak haşladığı biliniyor. Ayrıca, rakip kartel üyelerini petrol varillerine koyup canlı canlı yaktığı da kayıtlara geçmiş durumda.
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Rakip kartel üyelerinin bebeklerini mikrodalga fırında öldürdüğü de yine Meksika'da dolaşan söylentiler arasında. Bir başka söylenti, rakiplerinin göğsünü kesip kalbini çıkardığı.
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Morales 2015 yılında yakalanınca Los Zetas parçalandı ve ülkenin kuzeydoğusunda rakip karteller hakimiyet kurmaya başladı.
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ABD tarafından Al Capone'dan bu yana '1 numaralı halk düşmanı' unvanı verilen ilk isim olan Meksikalı kartel liderinin davası, geçen yıl 13 Kasım 2018'de başladı.
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Chapo'nun ortaklarından İsmail el Mayo Zambada'nın kardeşi Jesus Zambada, ABD New York'taki mahkemede tanık olarak dinlendi.
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Zambada'nın verdiği bilgiye göre, Meksika'daki Sinaloa Karteli'nin lideri Guzman, Juarez Karteli'nin liderlerinden Rodolfo Carrillo'yu elini sıkmadığı için 2004 yılında öldürttü.
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Cinayetle birlikte karteller arasında savaş başladı. Chapo'nun verdiği bir diğer emir ise, rakip kartel için çalışan polisin öldürülmesi. Zambada'nın ifadesine göre, Guzman için çalışan katiller Rafita isimli polisi evinden çıkardı. Bunu yapmak için de küçük oğluna arabayla çarptıklarını söylediler.
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ABD'nin diken üstünde takip ettiği tarihi davada, ayrıca Chapo'nun elmas kaplamalı silahları da jüriye gösterildi.
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Silahların fotoğrafları dünyadaki tüm medya organlarında ilk sayfadan verildi.
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Aylarca süren duruşmaların en gözde ismi, kuşkusuz El Chapo Guzman'ın karısı Emma Coronel Aispuro'ydu.
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Eski bir güzellik kraliçesi olan Emma Coronel Aispuro, duruşmalara bir avukat ordusuyla katıldı, etrafında onlarca gazeteci vardı.
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Attığı her adım olay oldu, flaşlar arka arkaya patladı. Mahkeme girişleri ve çıkışları bazı duruşmalarda arbedeye döndü.
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Mahkeme girişleri ve çıkışları bazı duruşmalarda arbedeye döndü.
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Jürinin kararını vermesiyle bir süre ortalıkta görünmeyen Emma Coronel, geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına katıldı.
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Katıldığı program, Amerikan VH1 kanalındaydı. Reality şovun adı ise, Cartel Crew - Kartel Elemanları.
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Genç kadın, programda daha önce duyurduğu giyim markasının adını da açıkladı.
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Markanın ismi, tahmin edileceği gibi ‘El Chapo Guzman: JGL' oldu. Üstelik Emma, markadaki kıyafetleri kendisi tasarlayacaktı.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç kadın, Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları geçtiğimiz yaz mevsiminde sildi.
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Ardından yedi ay sonra ilk fotoğraflarını paylaştı. Emma Coronel Aispuro, bir kayak merkezinde.
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Bulunduğu yerin konumunu paylaşmadı, yalnızca "Kar güzeldir, zamanı gelmişti" yazdı.
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Duruşmalar başlarken El Chapo Guzman'ın hakimden sarılmak için izin istediği Aispuro, kartel lideriyle 2007 yılında evlendi.
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Bugün 31 yaşında olan eski güzellik kraliçesi, 1989 yılında California San Francisco yakınlarında doğdu. Babası Inés Coronel Barreras, Guzman'ın yardımcılarından biriydi.
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Aispuro 18 yaşına geldiğinde Joaquin 'El Chapo' Guzman'la tanıştı. Ardından Durango şehrindeki Kahve ve Guava Festivali'nde beklendiği gibi güzellik kraliçesi seçildi.
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Genç kadının kraliçe ilan edilmesini öneren isim ise, tahmin edileceği üzere El Chapo'dan başkası değildi. Emma Coronel Aispuro ile Sinaloa kartelinin lideri 'Bücür-El Chapo' lakaplı Guzman, 2007 yılında evlendi.
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2012 yazında Aispuro doğduğu topraklara, ABD'ye seyahat etti. California Lancaster'e gitmesinin nedeni, ikiz bebeklere hamile olmasıydı. Kızlarını ABD'de doğurdu ancak doğum belgelerinde babanın ismi yer almadı.
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ABD hükümeti tarafından başına 5 milyon dolar ödül konulan El Chapo'nun eşi olduğunu gizledi, modern tarihin en büyük kartel liderinin adı doğum belgelerinde yer yoktu.
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Guzman'ın 2015'te cezaevindeki banyosuna çıkan bir tünelle hapisten kaçmasında önemli rol oynadı. Dünyayı çalkalayan firardaki ayrıntıyı, El Chapo'nun 'sağ kolu' Damaso Lopez Nunez anlattı."Bize, El Chapo'nun emirlerini o bildiriyordu" diyen Nunez'e göre, Aispuro yakalandıktan sonra başka bir hapishaneye gönderilen Guzman'ın yeniden Altiplano'ya gelmesini sağlamak için bir hapishane yetkilisine 2 milyon dolar rüşvet verdi.
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Ülkesi Meksika'da iki kez hapisten kaçmayı başardıktan sonra sonunda ABD'ye sınır dışı edilen El Chapo, 20 yılı aşkın süredir Washington yönetimi tarafından isteniyordu.
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Guzman, Sinaloa Karteli'ne liderlik yapmak ve ABD'ye 14 milyar dolarlık eroin ve kokain sokmakla suçlandı.
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Guzman'a uyuşturucu kaçakçılığı, ateşli silahlar ve kara para aklama dahil 11 farklı suçlama yöneltildi.
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Şubat ayına gelindiğinde 62 yaşındaki Guzman suçlu bulundu. Temmuz 2019'da ise jüri El Chapo'nun ömür boyu hapis cezası aldığını ilan etti.
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El Chapo'nun yargılanması, ABD tarihindeki en büyük uyuşturucu davası olarak kayıtlara geçti.
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Savcılar, jüriye yüzbinlerce sayfa belge ve fotoğraf sundu, 117 bin parça ses kaydı dinletti.
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Dava sırasında savcılar El Chapo'nun 14 milyar dolarlık varlığına el koymak için mahkeme emri çıkartmaya çalıştı.
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Forbes dergisi, 2009'da El Chapo'nun kişisel servetinin 1 milyar dolar olduğunu yazmıştı.
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Forbes, Kartel'in Meksika üzerinden ABD'ye giden tüm uyuşturucuların dörtte birinden fazlasından sorumlu olduğunu da belirtmişti. Dergiye göre, Sinaola Karteli yılda 3 milyar dolar para kazanıyordu.
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1. Yüksek teknolojili infaz odaları
Peki Sinaloa Karteli'nin başındaki El Chapo'nun davası ile ilgili bugüne kadar neler öğrenildi? BBC, mahkeme sürecinden derledi:El Chapo'nun güvenilir tetikçilerinden birinin ABD sınırında bir malikânede "infaz odası" kurduğu, bu odanın yerinde açtığı giderlerle temizliğin daha kolay olmasını amaçladıkları ortaya çıktı.
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Ocak ayında Edgar Galvan'ın ifadesine göre Antonio "Jaguar" Marrufo'nun bembeyaz fayanstan bir ses geçirmez odası vardı, böylece hiçbir ses dışarı çıkamıyordu. Galvan jüriye "O evden kimse dışarı çıkamaz zaten" dedi.
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Galvan'ın ifadesine göre, örgütte kendisinin görevi ABD'ye silah kaçırmaktı. Böylece Marrufo rakiplerinin bölgelerini 'temizleyebiliyordu.'
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O zamanlar Marrufo Meksika-ABD sınırının karşısında, Ciudad Juarez'de; Galvan da Teksas El Paso'da yaşıyordu. İki adam da şu an ateşli silah ve tabanca ile ilişkili suçlardan hapiste.
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2. Genç kadınlara tecavüz
Kendisini El Chapo'nun sağ kolu olarak tanıtan Kolombiyalı uyuşturucu baronu Alex Cifuentes, jüri görüşmeleri başlamadan iki gün önce, gündeme yeni ve korkunç suçlamalar getirdi.
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Amerikan New York Times gazetesine göre El Chapo ile iki yıl Meksika dağlarında saklanan Cifuentes, El Chapo'nun 13 yaş ve üstü genç kızlara uyuşturucu verip tecavüz ettiğini iddia etti.
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