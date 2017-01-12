EL BAB'TA NELER OLUYOR?

Fırat kalkanı adı altında yapılan El Bab operasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinden çıkamaz bir hal aldı. Peki nedir Bab’ı önemli kılan?

Bab kelime anlamı ile ‘Kapı’ anlamına gelmektedir. Halep’e bağlı olan bu kasaba DAEŞ’in elinde ve stratejik hamlelerini buradan yönetmektedir. TSK buradaki DAEŞ birliklerini temizlemeyi hedeflemiştir ve bu bölgeye kadar Azez ve Cerablus hattı üzerinden tek kurşun sıkmadan geldi, fakat 140 günü aşan operasyon karmaşık bir hal aldı. Bir bakıma TSK’nın stratejik hatası veya ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) kuvvetlerine bağlı hareket edilmesi onu bir çıkmazın içine soktu. ÖSO bölgede tutunamadığı bir savaşın içine girdi ve TSK tek başına savaşmak zorunda kalıyor. Aslında savaşçı bir ordu olan TSK tek başına işin içinden çıkamayıp koalisyon güçlerinin destek vermemesi üzerine kazanılan bölgelerinde son günlerde geri kaybedilmesine sebep olmuştur. Türkiye bir Nato ülkesi ve güçlü bir orduya ve donanımlı bir silah gücüne sahip. Fakat en büyük şansızlık DAEŞ denilen örgütün bu bölgede epey zamandır savaşması ve bölgeyi çok iyi bilmesidir

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