  • BIST 80.728
  • Altın 146,204
  • Dolar 3,7815
  • Euro 4,0332
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAltının fiyatı rekor kırdı

EL BAB'TA NELER OLUYOR?

»
EL BAB'TA NELER OLUYOR?
Fırat kalkanı adı altında yapılan El Bab operasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinden çıkamaz bir hal aldı. Peki nedir Bab’ı önemli kılan?

Bab kelime anlamı ile ‘Kapı’ anlamına gelmektedir. Halep’e bağlı olan bu kasaba DAEŞ’in elinde ve stratejik hamlelerini buradan yönetmektedir. TSK buradaki DAEŞ birliklerini temizlemeyi hedeflemiştir ve bu bölgeye kadar Azez ve Cerablus hattı üzerinden tek kurşun sıkmadan geldi, fakat 140 günü aşan operasyon karmaşık bir hal aldı. Bir bakıma TSK’nın stratejik hatası veya ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) kuvvetlerine bağlı hareket edilmesi onu bir çıkmazın içine soktu. ÖSO bölgede tutunamadığı bir savaşın içine girdi ve TSK tek başına savaşmak zorunda kalıyor. Aslında savaşçı bir ordu olan TSK tek başına işin içinden çıkamayıp koalisyon güçlerinin destek vermemesi üzerine kazanılan bölgelerinde son günlerde geri kaybedilmesine sebep olmuştur. Türkiye bir Nato ülkesi ve güçlü bir orduya ve donanımlı bir silah gücüne sahip. Fakat en büyük şansızlık DAEŞ denilen örgütün bu bölgede epey zamandır savaşması ve bölgeyi çok iyi bilmesidir

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "HERKES HADDİNİ BİLECEK"12 Ocak 2017 Perşembe 14:10
  • Fetö'nün 3 bin kişilik fuhuş ordusu var12 Ocak 2017 Perşembe 11:25
  • Bıçaklanarak öldürülen ünlü psikolog Alper Engeler kimdir?11 Ocak 2017 Çarşamba 22:09
  • Tüm teşkilat istifa etti11 Ocak 2017 Çarşamba 22:08
  • Firari darbecilerle ilgili flaş karar!11 Ocak 2017 Çarşamba 21:34
  • Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı11 Ocak 2017 Çarşamba 21:32
  • Kocaeli Üniversitesi'nde kavga11 Ocak 2017 Çarşamba 21:29
  • Ataköy'de yaşamını yitiren Şengezer ile ilgili acı detay11 Ocak 2017 Çarşamba 21:27
  • İETT durakları ihaleye çıkarılacak11 Ocak 2017 Çarşamba 21:25
  • BBC muhabiri Michael Buerk'den flaş Türkiye yorumu11 Ocak 2017 Çarşamba 21:23
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim