EL BAB'TA NELER OLUYOR?

Jiyan Demir

Fırat kalkanı adı altında yapılan El Bab operasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinden çıkamaz

bir hal aldı. Peki nedir Bab’ın önemli kılan?

Bab kelime anlamı ile ‘Kapı’ anlamına gelmektedir. Halep’e bağlı olan bu kasaba DAEŞ’in

elinde ve stratejik hamlelerini buradan yönetmektedir. TSK buradaki DAEŞ birliklerini

temizlemeyi hedeflemiştir ve bu bölgeye kadar Azez ve Cerablus hattı üzerinden tek kurşun

sıkmadan geldi, fakat 140 günü aşan operasyon karmaşık bir hal aldı. Bir bakıma TSK’nın

stratejik hatası veya ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) kuvvetlerine bağlı hareket edilmesi onu bir

çıkmazın içine soktu. ÖSO bölgede tutunamadığı bir savaşın içine girdi ve TSK tek başına

savaşmak zorunda kalıyor. Aslında savaşçı bir ordu olan TSK tek başına işin içinden çıkamayıp

koalisyon güçlerinin destek vermemesi üzerine kazanılan bölgelerinde son günlerde geri

kaybedilmesine sebep olmuştur. Türkiye bir Nato ülkesi ve güçlü bir orduya ve donanımlı bir

silah gücüne sahip. Fakat en büyük şansızlık DAEŞ denilen örgütün bu bölgede epey

zamandır savaşması ve bölgeyi çok iyi bilmesidir. Bütün bunlara rağmen TSK güzel ataklarda

bulunmuştur. Fırat Kalkanı Harekatının bölgedeki önemi büyük derecede olmuştur.

FIRAT KALKANI OPERASYONUN ASIL AMACI VE DEĞİŞEN KONJEKTÖR!

Hatırlarsanız ki, Fırat Kalkanı harekatı başından beri YPG’nin Rojava kantonlarını

birleştirmemesini hedeflemiş aynı zamanda DAEŞ’i bölgeden temizlemek için yapılmıştır,

Rakka oparasyonu sırasında ve Haleb’ten muhalif kuvvetlerin çekilmesi Bab operasyonuyla

ilişkili olduğu ortadadır. Amaç DAEŞ’i oyalamakta olabilir. Geçtiğimiz günlerde Sosyal

Medya’da, Türkiye, Amerika Birleşik Devletlerinden Rakka operasyonuyla ilgili bir an evvel

yapılması konusunda istekte bulunduğuna dair bir bilgi verilmişti . Bunun bir anlamı da şudur;

YPG’den yardım istemek. Fırat Kalkanı Operasyonun seyri değişiyor. DAEŞ, Bab la ilgili mutlak

çekilmeme kararı aldı ve TSK’ ya karşı direkt olarak savaş ilan etti. Referandumdan sonra

durumların daha da şekil alacağını net biliyoruz. Şu durumda ki konjektör, ataklar durmuş

olsa da TSK’nın güzel saldırılar yapacağını görebiliyoruz.

TSK NEDEN BAB'TA?

Başından beri Dünyanın Daeş’ e yardım ediyor adı altında suçladığı TSK, ne oldu da Bab

harekatından sonra koalisyon kuvvetleri hala yardım etmemiş bulunmakta. Buna ek olarak,

gerek Kürt milisler gerekse Daeşin ardı ardına patlamaları olmakta, yaptıkları eylemler

Suriye’deki hareketlilikle doğrudan ilişkili. Türkiye, Ortadoğunun en stratejik alanlarına sahip,

Suriye ve sınır komşusu olan diğer Ortadoğu bölgelerinden bağımsız hareket edemez. Fırat

Kalkanı Harekatı belki de yanlış bir dönemsel döngü içinde yapıldı. ABD başkanlık seçimleri ve

Türkiyede ki sıcak gelişmelerden kaynaklı yeri ve zamanı Türkiye açısından pragmatist bir

olgudan uzaklaştığını görebiliyoruz. Belki de stratejik olarak önümüzdeki günlerde TSK güzel

bir hamle de bulunup olayın seyrini değiştirebilir.