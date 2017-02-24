El Bab'dan sonra peş peşe kaybettiler!

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Terör örgütü bu sabah El Bab'ın kuzeybatısındaki Susyan köyünde bomba yüklü araçla saldırı düzenledi, en az 45 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Ölenlerin çoğu evlerine dönen si

Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin dün El Bab kent merkezinden terör örgütü IŞİD'i temizlemesiyle çözülme başladı. Türkiye'nin 24 Ağustos'ta terör örgütü IŞİD'e karşı başlattığı sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'nda haftalardır kuşatma altında tutulan Kabbasin ve Bizaa kasabaları da gece saatlerinde ele geçirildi.

Ancak terör örgütü bomba yüklü araçları patlatarak direnmeye çalışıyor. Haftalar önce IŞİD'den kurtarılan kuzeybatıdaki Susyan köyünde bugün gerçekleşen saldırıda en az 45 can kaybı var. Reuters haber ajansı, gözlemcilere dayandırdığı haberinde El Bab merkezine 7 kilometre uzaklıktaki köyde onlarca yaralının olduğunu aktardı.

Bölgedeki Al Jazeera muhabiri, hayatını kaybedenlerin çoğunun çatışmalar nedeniyle terk ettikleri evlerine dönmek isteyen siviller olduğunu bildiriyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak, IŞİD'den şüpheleniliyor. Susyan, Kasım ayı başında IŞİD teröristlerinden temizlenmişti.

BOMBALI SALDIRIDAN SANİYELER SONRA... +18

Anadolu Ajansı, saldırının Susyan köyündeki ÖSO karargahını hedef aldığını bildiriyor. Ajansa göre can kaybı 35 ve yaşamını yitirenler arasında siviller de var.

İLK FOTOĞRAFLAR

El Bab'ın kuzeydoğusundaki Kabbasin kasabasından dar bir koridorla çıkış yolu bulunan terör örgütü mensupları, gece saatlerinde imha edildi. Şiddetli çatışmalara sahne olan doğudaki Bizaa da terör örgütünden saatler içinde kurtarıldı.

Bugün ise El Bab'ın güneydoğusunda yer alan en büyük kasabası Tadif'te çatışmalar var. Teröristlerin sıkıştığı kasabanın düşmesi an meselesi.

Kabbasin ve Bizaa'dan ilk fotoğraflar da geldi. Kabbasin'deki kare gece çekilmiş, Bizzaa'da ise ÖSO güçlerinin kutlama yaptığı görülüyor.

El Bab kent merkezini dün kontrol eden ÖSO güçleri, toprağı öperek şükür secdesine varmıştı.

Anadolu Ajansı'nın dün gece servis ettiği El Bab fotoğraflarında ise çok sayıda sivilin tahliye edildiği görülüyor.

YENİ HEDEF RAKKA

Kendisi için hayati önemdeki El Bab ve çevresini kaybeden terör örgütünün artık sığınacak bir tek kalesi var: Doğudaki Rakka.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da da 17 Ekim'den bu yana kuşatma altında tutulan terör örgütü, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, El Bab'ı da yitirince Rakka'ya sıkıştı.

DERİNLİK 35 KİLOMETREYİ BULDU

Altı ay önce başlayan sınır ötesi harekâtta kısa sürede Cerablus-Azez hattı IŞİD teröristlerinden temizlendi. Güneye doğru genişleyen operasyonda en önemli darbe bugün vurulmuş oldu. Fırat Kalkanı'yla teröristlerden temizlenen alan 1900 kilometrekareyi geçti. Harekatın derinliği Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometreye ulaştı.