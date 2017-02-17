El Bab'da sona gelindi

TSK, Suriye sınırının terör unsurlarından temizlenmesi için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın direncinin kırıldığı ve kentin tamamen ele geçirilmesinde sona yaklaşıldığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadeleye ilişkin son durumu açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı uyarınca 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatmış olduğu “Fırat Kalkanı Harekâtı”na 177’nci gününde (16 Şubat 2017) devam etmektedir" denildi.



EL BAB OPERASYONU

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab'a ilişkin gelişmeler paylaşıldı. DEAŞ tehdit ve saldırılarının önlenmesi, göç eden Suriyelilerin yurtlarına dönüşünün sağlanması amacıyla başlatılan harekatta TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Azez-Cerablus hattındaki 229 meskun mahal ve 1910 kilometre karelik alanda kontrolü sağladığı belirtildi. 9 Aralık 2016 tarihinde başlatılan El Bab harekatında kentin batı, doğu ve kuzeyden kuşatıldığı, güney kesimi kontrol eden Halep-Münbiç arasındaki anayolun ise dost unsurların kontrolüne geçtiği, Bab-Tadif kavşağında da kontrolün sağlandığı kaydedildi. Kentin mahallelerine ulaşıldığına değinilen bilgilendirmede, El Bab'ın büyük bölümünde kontrolün sağlandığını, arama tarama faaliyetleri ile şehrin tamamen kontrolüne yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği vurgulandı.

185 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

9-15 Şubat tarihleri arasında 166'sı DEAŞ, 19'u PKK'lı 185 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 cephanelik, 3'ü boma yüklü, 2'si silahlı, 2'si silahsız 7 araç ile 3 komuta merkezi, 213 bina ve 10 savunma mevzisinin imha edildiği belirtilirken, sayıları belirgin ölçüde azalmış olsa da tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edildiği kaydedildi.

DEAŞ'IN DİRENCİ KIRILDI

DEAŞ’ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin de hassasiyetle uygulanmasına devam edildiği belirtilen bilgilendirmede, "Bu hafta içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve kararlı mücadelesiyle El Bab bölgesinde kontrolün tamamen ele geçirilmesine yönelik yürütülen harekatta sona yaklaşılmış olup, DEAŞ terör örgütünün direnci büyük ölçüde kırılmıştır" denildi.

MUSUL HAREKATINA DESTEK VERİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncelikli hedeflerinden birisinin bölgedeki huzur ve barışın tesis edilmesi, bölge sakinlerinin tekrar evlerine dönerek normal yaşamlarına geri kavuşabilmeleri hususu önündeki DEAŞ terörü engelinin her geçen gün ortadan kalktığına değinilen bilgilrermede, gelinen aşamada TSK'nın Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam ettiği, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürdüğüne işaret edildi. Bilgilendirmede ayrıca TSK'nın ülke güvenliği, hak ve menfaatlerini korumayı amaç edindiği, bu uğurda karşısına çıkacak her türlü engeli bertaraf edecek güce sahip olduğu, PKK/PYD, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdüreceğinin altı çizildi.

PKK'YA AĞIR DARBE

TSK, PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlarla ilgili de bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri özellikle Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Ağrı teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edilmiş, bu kapsamda; Şırnak/Beytüşşebap, Mardin/Mardin-Ömerli-Artuklu-Nusaybin, Bitlis /Tatvan, Diyarbakır/ Dicle ile Hani-Kocaköy ve Hatay/Dörtyol-Amanoslar bölgelerinde küçük ve orta çaplı İstihbarata dayalı operasyonlar icra edilmiş, icra edilen operasyonlarda; 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, 8 adet EYP, 8 adet piyade tüfeği, 3 adet tabanca, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 780 kg amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirilmiş, teröristler tarafından kullanılan 26 sığınak, mağara ve barınak bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, Diyarbakır/Bismil Göksu Mh. ve Diyarbakır/Hazro Çitlibahçe köyünde çalıntı ikiz plaka kaydı bulunan ve BTÖ tarafından patlayıcı madde eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 2 araç ele geçirilmiş, BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde, 177 kg toz esrar, 51 kg kubar esrar, yaklaşık 126 kg uyuşturucu ve 160.100 paket kaçak sigara ele geçirilmiş, etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7.138 kişi yakalanmıştır.

"PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA DARBE VURULDU"

Yürütülen operasyonlar bölücü terör örgütünün kış yapılanmasını engelleyecek şekilde devam etmektedir. Örgüt, bölgede tutunma çabalarını her geçen gün biraz daha kaybetmektedir. Şırnak/Beytüşşebap, Mardin/Mardin-Ömerli-Artuklu-Nusaybin, Bitlis /Tatvan, Diyarbakır/ Dicle ile Hani-Kocaköy ve Hatay/Dörtyol-Amanoslar bölgelerinde yapılan operasyonlarda olumsuz hava koşullarına rağmen bölücü terör örgütü mensuplarının yuvalandıkları inlere girilmekte ve söz konusu barınma ve depolama alanları kullanılamaz hâle getirilmektedir. Bu hafta icra edilen operasyonlarla bölücü terör örgütünün kış tertiplenmesini engelleyecek şekilde önemli adımlar atılmıştır.

Bölücü terör örgütünün önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında hudut hattında alınan tedbirlerle örgütün yasa dışı faaliyetleri engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde bir hafta içinde 7000 civarında şahıs yakalanmış ve beraberlerinde çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak malzeme ele geçirilmiştir