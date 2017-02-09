El Bab Şehitleri Dualarla Memleketlerine Uğurlandı

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün şehit olan 5 askerin cenazesi, sabah saatlerinde dualar edilerek morgdan alınıp, Gaziantep'teki törenle memleketlerine gönderildi.

Suriye'nin El Bab bölgesinde dün terör örgütü DEAŞ militanları ile çıkan çatışmalarda Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu, Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu, Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu ve İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin şehit oldu, 15 asker de yaralandı. Şehit askerlerin cenazeleri, sabah saatlerinde dualar edilerek morgdan alınıp Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehitler için burada düzenlenen uğurlama törenine; Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, belediye başkanları, askerler ve şehit uzman çavuş Mahmut Uslu'nun annesi Mürşide Uslu'nun da aralarında olduğu şehitlerin yakınları katıldı.

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Şehit üsteğmen Tarık Koçoğlu Kayseri'ye, astsubay üstçavuş Yahya Efiloğlu İzmir'in Karabağlar İlçesi'ne, uzman çavuş Gökhan Kılıç Adana'nın Yüreğir İlçesi'ne, uzman çavuş Mahmut Uslu Ankara'ya ve uzman onbaşı Umut Aytekin'in cenazesi Karabük'e gönderildi.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Şehitlerden uzman çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 ay önce Hasret Kılıç ile evlendiği ve geçen pazar günü de yıllık izinden dönüp birliğine katıldığı ortaya çıktı.

BİNALİ YILDIRIM'LA YEMEK YEMİŞTİ

Ailenin tek oğlu ve polis memuru babası Ali Uslu'nun da 25 yıl önce uyuşturucu operasyonunda şehit olan uzman çavuş Mahmut Uslu ise yılbaşı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yemek yiyerek sohbet etmişti. Uslu'nun oturduğu fotoğraftaki ve Başbakan Binali Yıldırım'ın hemşehrisi Uzman Çavuş Selim Topal da 20 Ocak'ta 4 arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan askerlerin sayısı, 5 askerle birlikte 61'e yükseldi.