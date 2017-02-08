El Bab her taraftan kuşatıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise, "Esad güçleri ile karşılaşmamak için Rusya ile görüşüyoruz" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile görüştü. Görüşme sonrası ikili ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, Suriye rejimi unsurlarının kuzeye doğru hareketlendiği iddiasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Güneyde rejime ait unsurların, kuzeye doğru hareketlendiği doğrudur. Ancak gerek koalisyon güçleri, gerek Türk Hava Kuvvetleri, gerek Rusya'yla yapılan koordinasyon sonucu herhangi bir tatsız olayın yaşanmaması, çatışma olmaması için gereken tedbirler alınmaktadır"

El Bab'da dün gece başlatılan operasyonda 2 askerin şehit olduğunu da hatırlatan Yıldırım, "Şehrin etrafındaki stratejik bölgeler ele geçirildi. Şehrin tamamının alınması için operasyon devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır" dedi.

SÖZCÜ KALIN: RUSYA İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın NTV'de katılıdığı programda El Bab'da hastane tepesinin ele geçirildiğini belirterek "Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi. Esad güçleri ile karşılaşmamak için Rusya ile görüşüyoruz. Zaman zaman Rus uçakları El-Bab'ın güneyine gelip DEAŞ hedeflerini vuruyorlar. Yakın zamanda Amerikan güçleri de vurmaya başladı. Azez-El Bab-Cerablus bölgesi terörden arındırılması gerekiyor " ifadesini kullandı.

REJİM GÜÇLERİNİN MESAFESİ 7 KİLOMETRE

Suriye'deki rejim güçlerinin güneyden ilerlemesi ve Rakka yolunu ele geçirmesiyle, El Bab hafta başında tamamen kuşatılmış oldu. Halihazırda El Bab'ın kuzey, batı ve doğusunda Türk ordusu, güneyde ise Suriye güçleri bulunuyor. Al Jazeera, Suriye ordusunun El Bab'a 7 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktarıyor.

Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab, IŞİD için hayati önemde. Suriye'de fiili başkent ilan ettiği Rakka'da da kuşatılan terör örgütü, El Bab'ı bomba yüklü araçlar ve sokak savaşlarıyla savunuyor.