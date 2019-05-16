Ekrem İmamoğlu'nun adını kullanarak dolandırıyorlar!

Ekrem İmamoğlu adını kullanarak site açıp, halkı dolandırıyorlar.

Tekrar eden seçimlerde hazine desteği olmamasından dolayı CHP, adayı Ekrem İmamoğlu için kampanya başlattı.

İmamoğlu'nun seçim kampanyası için bütçe olmaması nedeniyle paylaşılan dayanışma çağrısında şimdiye kadar 10 milyon TL'nin üzerinde bağış toplandı. Kampanyaya yoğun rağbet olması dolandırıcıları da harekete geçirdi.

Halkweb'in haberine göre Ekrem İmamoğlu'nun sloganı "Her şey çok güzel olacak" ismiyle kurulan bir site aracılığı ile dolandırıcılık yapılıyor.

herseycokguzelolacak.today alan adıyla açılan dolandırıcılık sitesinin iletişim adresi Hollanda gösteriliyor. Ancak Siyasi Partiler Kanunu'na göre bağış sadece Parti'nin resmi hesapları aracılığı ile yapılabilir.

8 Mayıs'ta kurulan sitenin bağış bölümü de PayPal tarafından engellendi.

CHP yönetimi de sık sık uyarılarda bulunarak CHP'nin resmi hesapları ve banka hesapları dışında yardım toplamak isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtiyor.