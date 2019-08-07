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EKREM İMAMOĞLU'NDAN, RAVZA KAVAKÇI HAKKINDA ŞOK İDDİA!

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EKREM İMAMOĞLU'NDAN, RAVZA KAVAKÇI HAKKINDA ŞOK İDDİA!
İBB'den maaş aldığı iddia edilen AKP'li vekil Ravza Kavakçı Kan hakkında bir açıklama da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul AŞ.'den de maaş aldığı iddia edilmişti. Basında yer alan haberlerde Kavakçı'nın Metro A.Ş.'nin Tasarım Hizmetleri Müdürlüğünde 2669 sicil numarasıyla tasarım mühendisi olarak görüldüğü ve 4 bin 796 lira maaş aldığı öne sürülmüştü. Kavakçı iddialrı yalanlasada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.
"KURUMA BORCU VAR"
"Ravza Kavakçı elektrik mezunuyken, Metro AŞ tarafından ABD'ye siyaset doktorası yapması için gönderilmiş. Buna karşılık 4 yıl 11 ay mecburi hizmet tanımlanmış ama bunu tamamlayamadan milletvekili olmuş. Dolayısıyla şu an kuruma bu anlamda bir borcu var. Sözleşme gereği hizmet etmesi gereken dönemi, kuruma hizmet olarak verememiş"ifadelerini kullandı.
"HİÇ ANLAMLI DEĞİL"
Burada anlamlı bulmadığım tarafı ifade edeyim. Metro A.Ş'nin yani ulaşımla ilgili bir kurumun siyaset doktorası için bir çalışanına 5 yıla yakın burs sağlaması ve ABD'ye göndermesi hiç anlamlı değil." dedi.

 

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