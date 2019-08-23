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EKREM İMAMOĞLU'NDAN, EMİNE BULUT CİNAYETİ YORUMU!

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EKREM İMAMOĞLU'NDAN, EMİNE BULUT CİNAYETİ YORUMU!
İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut hakkında, "Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız" dedi.

SonDakika.com'un haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından 'hakaret ettiği' bahanesiyle boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut hakkında paylaşımda bulundu.
"ŞİDDETLE MÜCADELEDE KADIN VE ÇOCUKLARIN YANINDAYIZ"
İşlenen cinayette erkek şiddeti vurgusu yapan İmamoğlu, yaptığı paylaşımda, "'Ölmek istemiyorum' Bugüne kadar cinayete kurban gidentüm kadınların çığlığıydı aslında. "Anne lütfen ölme" Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları... #EmineBulut'u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız, olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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