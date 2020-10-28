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Ekrem İmamoğlu’na hakaret eden Ender Alkoçlar ve Erkan Tan'a ceza!

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Ekrem İmamoğlu’na hakaret eden Ender Alkoçlar ve Erkan Tan'a ceza!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açtığı iki davayı kazandı.

Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvemli'nin haberine göre Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, bir zamanların Yeşilçam starı Hülya Koçyiğit'in damadı olan Alkoçlar Turizm'in sahibi Ender Alkoçlar'ın 13 Eylül 2019 tarihinde Facebook'tan yaptığı paylaşımda sarf ettiği “Birçok tanıdığım veya tanımadığım kızacak ama bu İmamoğlu yalancı düzenbaz bir sahtekar. Bunu göreceksiniz, balon patlayacak” sözlerine 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

“ORTADA ELEŞTİREL BİR KONU YOK”

Dava dilekçesinde söz konusu ifadelerin; somut bir konu üzerine eleştiri için kullanılmadığı bu nedenlede ifade özgürlüğü kapsamına girmediği, ayrıca ortada eleştirel bir konu olmadığı halde kullanıldığına dikkat çekilerek siyasi eleştiri olarak da kabul edilemeyeceği belirtildi. Dilekçede “Davalı, herhangi bir düşünce ifade etmeyip yalnızca müvekkile beslediği antipatiyi, hakaret içeren sözlerle ifade ettiğinden bu tür bir ifadede kamu yararının bulunmadığı sonucuna varmak da zor olmayacaktır” denildi.

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Ekim 2020 tarihli duruşmasında Alkoçlar, 7 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın da kayınpederi olan Ender Alkoçlar'ın Antalya Konyaaltı plajı ihalesini alması uzun süre tartışılmıştı. Sahibi olduğu Alkoçlar Turizm A.Ş'nin de geçtiğimiz ay iflasına karar verilmişti.

ERKAN TAN'A ADLİ PARA CEZASI

A Haber Televizyonu'nda 31 Mart 2019 yerel seçimi öncesinde 14 Mart 2019 tarihli  Sabah Ajansı programında Erkan Tan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sarf ettiği “Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Mansur Yavaş, seçime girdikleri her yerde CHP adayları PKK'lıların da adaylarıdır” sözleri nedeniyle de dava açılmıştı.

Dava dilekçesinde, eleştiri sınırlarını aşan ve milli duygularıyla övünen müvekkili rencide eden hakaret ve iftira içerikli sözlerin, İmamoğlu'nun kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Tan'ın ifadelerinin basın özgürlüğü sınırlarını aştığı kaydedilerek hakkında kamu davası açıklaması talep edildi.

Tan, sarf ettiği sözler nedeniyle yargılanmakta olduğu İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 27 Ekim 2020 tarihli duruşmasında 4 bin 360 TL adli para cezasına çarptırıldı.

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