EKREM İMAMOĞLU, YENİ YÖNETİMİNİ TANITTI!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yönetimini tanıttı. İmamoğlu yönetim anlayışlarının temelinde topluma hizmet edebilmek olduğunu belirtti.

Medyafaresi.com'un haberine göre;

"CHP Genel Başkanımız 7 madde sıralamıştır, bizi de bu anlayışla yola çıkmak mutlu etmiştir" diyen İmamoğlu bu maddelere göre hareket edeceklerini belirtti.

Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı isimler şöyle:

İBB Genel Sekreteri: Yavuz Erkut

İBB Genel Sekreter Yardımcıları: Şengül Altan Arslan, Yeşim Meltem Şişli, İbrahim Orhan Emir, Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Murat Yazıcı, Turgut Tuncay Önbilgin

İBB Başkan Danışmanları: Murat Ongun, Ertan Yıldız, Yiğit Oğuz Duman

İETT Genel Müdürü: Ahmet Bağış

BELBİM A.Ş: Yücel Karadeniz

BELTUR A.Ş: Ömer Güçlü Şeneler

BİMTAŞ A.Ş.: Nazım Akkoyunlu

Boğaziçi Yönetim A.Ş.: Ethem Pişkin

Enerji A.Ş.: Aslan Değirmenci

İSTAÇ A.Ş.: Ahmet Can Buğday

İSTON A.Ş.: Ziya Gökmen Togay

İsttelkom: Nihat Narin

KİPTAŞ A.Ş.: Ali Kurt

Kültür A.Ş.: Serdal Taşkın

Medya A.Ş: İpek Elif Atayman

Halk Ekmek A.Ş.: Salih Bekaroğlu

Hamidiye A.Ş: Sertaç Nişli

Güvensu: Sertaç Nişli

İSBAK A.Ş.: Bahaddin Yetkin

İSFALT A.Ş.: Burak Sırali

İSPARK A.Ş.: Murat Çakır

İSPER A.Ş.: Banu Saraçlar

Spor A.Ş.: İzzet Renay Onur

Şehir Hatları A.Ş.DF: Sinem Dedetaş

UGETAM: İbrahim Edin