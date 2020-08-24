Ekrem İmamoğlu Tv kuruyor!..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi medyasını kurmaya hazırlanıyor. Kendi çalışmalarıyla ilgili medyada kendisine yeterince yer bulamadığını düşünen İmamoğlu, bir televizyon kanalı kurmak için harekete geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İBB TV, İBB Haber gibi hesap ve kapalı devre yayınlarıyla bu çalışmaların ilk adımını atan İmamoğlu'nun eski bir medya çalışanı olan sözcüsü Murat Ongun'la bu mecrayı büyütmeyi planladığı söyleniyor. Medyatava’nın haberine göre, bunun için de bir TV kanalı kurmak için harekete geçen Ekrem İmamoğlu'nun Digiturk platformunda bile yer almayı hedeflediği söyleniyor.

İmamoğlu'nun kuracağı kanalın başına ise çok tecrübeli bir televizyoncunun oturacağı iddia edildi: Nuri Çolakoğlu...

Özel televizyonculuk tarihinde Show TV, Ntv gibi kanalların kuruluşunda yer alan Çolakoğlu pek çok kanalın da yöneticiliğini üstlenmişti. Çolakoğlu'nun başında olacağı kanalın haber ağırlıklı bir yayın çizgisi olacağı iddia ediliyor.

Nuri Çolakoğlu'ndan iddialara yanıt

Deneyimli televizyoncu Nuri Çolakoğlu, iddialar üzerine MedyaTava'ya yazılı bir açıklama yaptı. Çolakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün MedyaTava’da yer alan bir haberde adım geçmektedir. Adımla ilgili olarak söylenen güzel sözlere teşekkür etmekle birlikte sözü edilen TV kanalının, benim bildiğim kadarı ile, İBB Sayın Ekrem İnanoğlu ile bir bilgisi bulunmamaktadır.

Bugünkü medya ortamında tarafsız, her görüşe eşit mesafede duracak bir haber kanalı ihtiyaç olduğu noktasından hareketle tanıdığım bir işadamı bu ihtiyacı karşılamak üzere bir arayış içinde olduğunu belirterek, böyle bir projede danışmanlık görevini üstlenip üstlenmeyeceğimi sordu.

Geçmiş deneyimlerinden hareketle bütün Türk toplumuna hizmet edecek böyle bir kanal konusunda kendileri ile görüşmeler yapmaktayım.

Ama başta da belirtildiği gibi bu girişimin Sayın İmamoğlu ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

saygı ve sevgilerimle.

Bizim kanatimiz, belki Fatih Portakal bile bu projeye yakın olabilir...