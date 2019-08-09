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EKREM İMAMOĞLU, SELÇUK BAYRAKTAR'IN VAKFINA DESTEK VERİYOR!

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EKREM İMAMOĞLU, SELÇUK BAYRAKTAR'IN VAKFINA DESTEK VERİYOR!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ı ziyaret etti.

Medyafaresi.com'un haberine göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’la Hadımköy’deki İnsansız Hava Aracı (İHA) üretim fabrikasında buluştu.
Geçen hafta Perşembe günü gerçekleşen ziyarette, Ekrem İmamoğlu’nun ekibinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de yer aldı. Ziyarette, Selçuk Bayraktar’ın yanı sıra babası Özdemir Bayraktar ve FETÖ’nün Balyoz kumpasıyla mağdur edilmiş bir komutanın da bulunduğu öğrenildi.
VAKFA DESTEK TALEBİ
Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu ve heyetine üretilen İHA ve SİHA’ları tanıttığı bunun yanı sıra Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) konuşulduğu belirtildi.
Görüşmede, İmamoğlu’nun Bayraktar’a “İyi işler yapan kamuya yararı olan vakıfları diğerlerinden ayırırız. Anlatımınıza bakınca siz de güzel hizmetler yapıyorsunuz” dediği öğrenildi.

Daha önce gündeme geldiği üzere T3 Vakfı’nın İBB’den maddi destek almadığının altı çizilirken, Selçuk Bayraktar'ın TEKNOFEST için lojistik talepte bulunduğu aktarıldı. İBB’nin de T3 Vakfı’nın taleplerini onayladığı gelen bilgiler arasında.

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