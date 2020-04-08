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Ekrem İmamoğlu Salgının Yoğun Yaşandığı 3 İlçeyi Açıkladı

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Ekrem İmamoğlu Salgının Yoğun Yaşandığı 3 İlçeyi Açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında İstanbul'da corona salgınının yoğun yaşandığı ilçeleri açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya‘nın sunduğu Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, yapılaşmanın fazla olduğu yerlerde salgının hızının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, “Sokağa çıkma yasağında ısrarlıyız.” dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Burada çarpıcı olan şu… Özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada.

* Bu harita bize pandemi kurulunda sunum yapıldı. Orada bir ilgili sanıyorum İstanbul Halk Sağlığı Başkanıydı. Onun yaptığı haritada o bölgede yapılaşmanın yoğun boşlukların az olduğu bölgelerde salgın daha yüksek.

* Örneğin Esenyurt örnek verildi. Anadolu’ya kasıt bir nebze daha düşük, yoğunlaşma az. Batı’ya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Silivri, Çatalca… Kırsala gittiğinizde zaten azalıyor. Ama o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının hızı daha yüksek. Ne yazık ki öyle…

* Biz herhangi bir şehir küçük bir şehir değiliz. Bu yüzden ısrarımız bu. Ekrem İmamoğlu'nun şahsi ısrarı gibi algılanmasın.

* Bunu ben söylemiyorum, bilim kurulları söylüyor. Duyumumuza göre Ankara'daki Bilim Kurulu da söylüyor. Kendi çalıştığımız bilim kurulumuz var İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. 20'ye yakın uzman insanımız bizimle birlikte çalışıyorlar. Her gün raporları geliyor bana.


* Kesinlikle tecrit diyorlar. Sokağa çıkma yasağı olmasın, güçlü bir tecrit diyelim adına. Bizim tahminlerimize göre 300-350 bin insanın İstanbul'a hizmeti söz konusu. Bunlar kademeli olarak yönetilebilir.

“İSTANBUL BUNA HAZIR”

* Sağlık çalışanlarımıza seyahat kısıtlaması gelebilir, onlar için otel hizmeti sunuyoruz. Çünkü onlar da evlerinden işlerine gitmiyorlar. Böyle bir tecrit ile birlikte İstanbul'da salgının hızı 2-3 haftada yavaşlayarak aşağı doğru inecek. İstanbul buna hazır.

“SAHRA HASTANESİNİ YANLIŞ YERE KOYUYORLAR”

* Sağlık Bakanı'na sahra hastanesi için dosyamızı sunduk. Yenikapı'da kaç günde sahra hastanesi kurulur, 7 bin yatağa ulaşabilir. Alt yapısı var, elektiriği var, jenaratörü var, trafosu var.

* Aynı şey Maltepe için geçerli, Beylikdüzü için geçerli. İlave olarak kapalı alanlar ve kapasitesi itibariyle metro ve steril alanlar olması kaydıyla havaalanlarını da önerdik.

* Pandemi kurulunda Sayın İstanbul Ticaret Odası Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki, ‘Dünya Ticaret Merkezi'nin oradaki fuar alanı hazır ve biz burada sahra hastanesi olmasını onaylıyoruz, Londra'da fuar alanını 7 günde sahra hastanesine dönüştürüyorlar diye bir haber okudum.


* Havalimanı'nın karşısında ki arazi hepimizin arazisi o arazi konutlarla dip dibe. Sahil yolundan girmek isteseniz giremezsiniz, çıkmak isteseniz çıkamazsınız. Tek bir toplu taşıma aracı oradan geçmiyor. O hat otobüsü, minibüsün duracağı yer değil.

“YARDIMIN KAVGASI OLMAZ”

* Dünya ekonomik olarak zor bir yere gidiyor. 4 milyon insan kayıtsız ya da günü birlik işletmelerde çalışıyor. Bu insanlar şu an işsiz. 1000 civarında işgaliye ödeyen ve iş yapamayanlara yardım yaptık.

* Yardıma ihtiyacım var diye 370 bin ihtiyacım var diyen insan başvuruda bulundu. 500 bin koli ihalemiz var bugün. Yardımlaşmanın kavgası olmaz. Biz buna 10 gün öncesinden hazırlık yaptık .

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