EKREM İMAMOĞLU: “MAHALLE MAÇLARI DAHA KEYİFLİ!”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,Türk sporu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ekrem İmamoğlu dün Sözcü Spor Servisi’ni de ziyaret etmişti.İmamoğlu, gazetede yaptığı açıklamada; “Maçlara gidiyorum ama mahalledeki maçları izlemek bana daha çok keyif veriyor. Yalnızca futbol değil, basketbol ve voleybolda da genelde yabancılar var” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, SÖZCÜ Spor Servisi'ni ziyaret etti ve ülke sporu hakkında önemli değerlendirmeler yaptı. Milli takımdan amatör sporlara, Büyükşehir Belediye'nin spor yatırımlarından olimpiyat hedefine kadar birçok konuda sorularımızı yanıtlayan İmamoğlu, şu tespitleri yaptı: “14 yabancı kuralı ve sahada gurbetçi oyuncuların fazla sayıda olması dikkat çekici. Bir düzenlemeye gidilmesi şart.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süper Lig'deki yabancı fazlalığından dert yandı.

TFF'NİN YABANCI KURALINDA YENİ BİR DÜZENLEMEYE GİTMESİ ŞART

BAŞARI DEVŞİRMEDE VAR

Çoğu takımımızın maçlarına gidiyorum. Kadroların önemli bir bölümü yabancılardan oluşuyor. Yani futbola yabancı kalıyoruz. Yalnızca futbolda değil, basketbol ve voleybol da bile kadrolar yabancılarla dolu. Atletizme şöyle bir bakıyorsunuz, evet başarı var ama hemen hemen hepsi devşirme. Mahallede çocukların oynadığı maçlar bana daha büyük keyif veriyor. Biliyorum ki hepsi bizim çocuklar.

ÇOLAK BANA GURUR VERDİ

İzmirliİ genç İbrahim Çolak'ın Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanması bu yıl beni en çok gururlandıran başarılardan biri. Aynı şampiyonada Ahmet Önder ikincilik elde etti. Busenaz Sürmeneli boksta dünya şampiyonu oldu, iki de gümüş madalya kazandı kızlarımız. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Ben İbrahim Çolak ve onun gibi sporcular için neler yapabilirim, bunu dert ediyorum. Bu sporcularımızla ne kadar övünsek az.”

FRANSA'YI YENEBİLİRDİK

“Milli takımın başarısından çok mutlu oldum. Arnavutluk karşısında biraz zorlandık ama son dakikalarda gelen gole çok sevindik. Fransa karşısında çok daha iyiydik. Hatta galip bile gelebilirdik. Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası'na katılacağından şüphemiz yok.”

HAKSIZLIĞA KARŞI DURURUZ

“Başakşehir de bu şehrin bir Süper Lig takımıdır, yapmamız gereken bir şey olursa yaparız. Bizim kimseye masa üstünde bir düşmanca tavrımız olmaz, olamaz. Ama haksızlığı da engelleriz. Geçmişte şirketlerinden para yardımları almış, reklamlar verilmiş, bunlar var.”