EKREM İMAMOĞLU, KAZ DAĞLARI İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU!

Medyafaresi.com'un haberine göre; stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanadalı şirketin Çanakkale'de Kaz Dağları yakınlarında bulunan Kirazlı köyüne yapmak istediği altın madeniyle ilgili olarak Kanada Büyükelçisi Chris Cooter ile görüştüğünü söyledi.
İBB'nin binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Chris Cooter ile yaptığı görüşmeyle ilişkin detayları paylaştı.
KANADILAR DA SÜRECİ TAKİP EDİYOR
İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"İşin içerisinde bir Kanadalı bir firma olunca, geçenlerde beni ziyaretinde çok sıcak bir diyalog yaşadığımız Kanada Büyükelçisi sayın Chris Cooter'ı arayıp gözlemlerimi kendisiyle paylaşmayı arzu ettim. Sıcak bir konuşma oldu. Kendileri de süreci takip ettiklerini iletti. Kanada devletini direkt ilgilendiren bir husus olmasa da, anladım ki Sayın büyükelçi süreci gün gün takip ediyor." dedi.
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Medyafaresi.com'un haberine göre; stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanadalı şirketin Çanakkale'de Kaz Dağları yakınlarında bulunan Kirazlı köyüne yapmak istediği altın madeniyle ilgili olarak Kanada Büyükelçisi Chris Cooter ile görüştüğünü söyledi.
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