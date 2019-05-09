EKREM İMAMOĞLU İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiği ve YSK tarafından iptal edilen İstanbul seçimlerinde yeni kampanya döneminde kullanılmak üzere bağış kampanyası başlattı.

Kampanyada vatandaşlar 20'şer lira bağış yapmaya çağırıldı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada; Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul seçimlerinde düzenlenecek kampanyasında ‘Desteğinizle her şey çok güzel olacak’ sloganıyla destek kampanyası düzenlediklerini açıkladı ve kampanyaya katılacaklardan 20 TL bağış yapmalarını istedi.

CHP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“YSK’nın aldığı akıl ve hukuk dışı kararla İstanbul’da 23 Haziran 2019 Pazar günü yeniden seçime gidiyoruz. Seçmen iradesine yönelik bu büyük haksızlığın başka bir boyutu daha var: 23 Haziran seçiminde partiler hazine yardımı alamayacak. İktidar partisi için bunun hiç önemi yok ama gücünü halktan alanlar için ciddi bir engel. Bu durumun farkında olan binlerce vatandaşımız İmamoğlu Seçim Kampanyası‘na bağışta bulunmak istediklerini ısrarla belirtiyor. Her birine yürekten teşekkür ediyoruz. Bu sıcak dostluk ve dayanışma talepleri doğrultusunda kampanya için banka hesap numaraları belirlenmiş ve bağış süreci başlatılmıştır”

KAMPANYADA ÖNEMLİ DETAY

Öte yandan kampanyaya katılacakların hesaplara parayı ‘BAĞIŞ’ olduğunu belirtilerek yatırılması istendi.